Баннер с активной ссылкой

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Закрыт5 заявок173 просмотра

Нужен баннер для размещения на страничке фейсбук с готовой картинки. Необходимо:

- подогнать под размер 2460 на 750

- на баннере разместить контактную информацию: телефон и ссылку на фейсбук.

- ссылка на баннере должна быть активной

8 лет назад
dmitriysorokin
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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