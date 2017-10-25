Баннер с активной ссылкой

Добрый день! Нужна картинка для рекламного поста вконтакте. Информация: Бар Виктория снова открылся в Тольятти! Каждые пятницу и субботу шоу-программа! Девушкам вход бесплатный! Принимаются заказы на новогодние корпоративы (от 1300р/чел с ...