Нужно отрисовать 3 баннера на главную страницу сайта evosport.me

Изображение баннера делится для адаптации сайта на фон и основную картинку

Фон 1920*450 пикс.

Основная картинка 319*450 пикс.

Если устроит качество отдам вам оформить весь сайт.

Пишите свою цену и присылайте портфолио.

Примеры того, что мне нравится я отправляю ниже.