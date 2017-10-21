Нужно отрисовать 3 баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок128 просмотров

Нужно отрисовать 3 баннера на главную страницу сайта evosport.me

Изображение баннера делится для адаптации сайта на фон и основную картинку

Фон 1920*450 пикс.

Основная картинка 319*450 пикс.

Если устроит качество отдам вам оформить весь сайт. 

Пишите свою цену и присылайте портфолио. 

Примеры того, что мне нравится я отправляю ниже.

8 лет назад
Eremichev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Achrem
Галина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

Achrem
Галина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннер для форумов

    Здраствуйте, Хотелось бы заказать банер для автомобильных форумов о нашем интернет магазине. https://cardanmarkt.ru

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Здравствуйте!  Мы ищем дизайнера который понимает наш стиль .  Примеры стиля который мы используем .  https://prnt.sc/h1j6kz   https://prnt.sc/h1j6u3  https://prnt.sc/h1j8d9 https://prnt.sc/h1jf4b https://prnt.sc/h1jfk2 Сейчас  мы открываем новую  платформа ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать три баннера на сайт

    сделать три баннера на сайт, на темы: Защитные стекла телефонов скидки для студентов чистка ноутбука креативность и идеи приветствуются. Тематика сайта на сайте vip-service.kh.ua размер 1600 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание анимационного рекламного баннера

    Создать яркий, заметный анимационный рекламный баннер размером 240*400, формат GIF, Flash, HTML5, Ротация 3 баннера.  Отрисованы должны быть в таком порядке:  1. Тематика первого баннера должна быть по контекстной рекламе (Yandex, Google)  ...

    HTML
    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн баннеров

    $70

    Нужно сделать дизайн баннера в формате gif (кадровый баннер 3-4 кадра) образец в файле (он старый, нужно сделать новый). Один такой баннер и 26 разных размерах (публиковать баннера будет в гугл ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад