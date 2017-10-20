Нужно сделать дизайн баннера в формате gif (кадровый баннер 3-4 кадра) образец в файле (он старый, нужно сделать новый). Один такой баннер и 26 разных размерах (публиковать баннера будет в гугл ...
Создание анимационного рекламного баннера
Создать яркий, заметный анимационный рекламный баннер размером 240*400, формат GIF, Flash, HTML5, Ротация 3 баннера.
Отрисованы должны быть в таком порядке:
1. Тематика первого баннера должна быть по контекстной рекламе (Yandex, Google)
2. Тематика второго баннера должна быть по разработке сайтов
3. Тематика третьего баннера должна быть по SEO продвижению сайтов
Кандидаты рассматриваются только с указанием примеров, цены и сроков.
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