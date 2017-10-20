Создание анимационного рекламного баннера

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Закрыт4 заявки195 просмотров

Создать яркий, заметный анимационный рекламный баннер размером 240*400, формат GIF, Flash, HTML5, Ротация 3 баннера. 

Отрисованы должны быть в таком порядке: 

1. Тематика первого баннера должна быть по контекстной рекламе (Yandex, Google) 

2. Тематика второго баннера должна быть по разработке сайтов 

3. Тематика третьего баннера должна быть по SEO продвижению сайтов 

Кандидаты рассматриваются только с указанием примеров, цены и сроков.

HTML
8 лет назад
guest_14875908212078
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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