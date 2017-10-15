Отрисовка рекламных баннеров на тему косметологии

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок205 просмотров

Необходима отрисовка креативных рекламных баннеров по косметологии

Варианты работы по двум схемам

- реализация наших идей

- предложение и реализация ваших идей

Примеры приложены

В приложении указывайте цены в зависимости от типа работ

8 лет назад
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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