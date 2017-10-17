Оформить рекламные изображения

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Завершен7 заявок162 просмотра

Нужно оформить рекламные изображения для Инстаграм: нанести заголовки на фото в соответствии с ТЗ. 

https://docs.google.com/document/d/19-R2omF4LlrMoSTzJPwVGEHbRb_gq1tZf6Jv8-aeb5k/edit

Срок на исполнение задачи - 1 день.

8 лет назад
fun_duk
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nelli-os
Нелли 
41 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
С Нелли было работать одно удовольствие! Она сделала даже больше чем требовалось, предоставила много вариантов дизайна, учла все нюансы и сроки. И очень важно, что не пришлось переделывать, работа была согласована моментально.
Денис-приятный и легкий в общении заказчик. Понятное ТЗ, своевременная оплата и никаких придирок. Буду рада посотрудничать снова)

Заявки фрилансеров

nelli-os
Нелли 
41 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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