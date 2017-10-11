Баннер для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт18 заявок236 просмотров

Требуется исполнитель для создания баннера для сайта.

В заявке напишите примерную цену и скайп.

8 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рекламный баннер для сайта

    Здравствуйте! Требуется нарисовать баннер/заготовку 240х400 для сайта https://www.selhoztehnika.org/ в соответствии с цветовым оформлением сайта на основании одного из опубликованных товаров. Очищенные от фона картинки имеются. Одну из них прикладываю ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать flash

    $20

    Подготовить 1 баннер. Адаптировать под тех требования. 1. 240х400 - динамичный flash, простое появление по элементам + заглушка жпг Добавить пэкшот: Организатор акции: ООО «Компания «Здоровая жизнь», 424039, Республика Марий Эл, город ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать два баннера

    Друзья! Требуется дизайн банера HTML5 с исходной информацией: Что-то подобное на прикрепленную картинку. А также: https://www.slavicsac.com/wp-content/uploads/2017/08/usa-russian-classified3.jpg - реклама портала объявлений: http://slavicport.com/ Набросайте цены, оплата ТОЛЬКО через PayPal!

    HTMLWordPress
    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать баннер 500x120

    Нужен баннер, на который будет соответствовать следующим параметрам: Размеры 500 х 120, 640 х 70, выполненные в одном стилеБаннеры должны быть яркими, бросаться в глаза, но не совсем кислотности.Надпись крупная - купим металлолом дорого!, под ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рекламная брошюра автозапчасти

    Нужен дизайнер, который сможет отрисовать рекламные брошюры для автозапчастей (порядка 10 шт).  К описанию прикреплено тестовое задание. Необходимо перерисовать вторую страницу примера, соблюдая фирменную расцветку (черный, белый, оранжевый)

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Несколько флеш банеров для интернет

    Формат баннеров для размещения на Гисметео: 240х400, 300х600, горизонтальный в ширину экрана 100%х90 и 100%х250. Нужны по 1 статичному и 1 динамичному (пэкшот). Техтребования во вложении. Делаем из ролика: https://drive.google.com/drive/folders/0B5tG7l4lLmSraEgtSlZBT2s5Y0k (там последний 30сек полный)

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад