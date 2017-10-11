Сделать два баннера

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Закрыт3 заявки246 просмотров

Друзья! Требуется дизайн банера HTML5 с исходной информацией: Что-то подобное на прикрепленную картинку.

А также: https://www.slavicsac.com/wp-content/uploads/2017/08/usa-russian-classified3.jpg - реклама портала объявлений: http://slavicport.com/

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HTMLWordPress
8 лет назад
ruslangr
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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