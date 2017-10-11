Для сайта компании Добрынинский требуется сделать 3 баннера один из них анимированный, материалы есть (формат fla) главное, чтобы было красиво, интересно и соответствовали дизайну нашего сайта добрынинский.рф детали обсуждаются с кандидатом, который ...
Нужно 2 баннера и ресайзы одного из них
Нужно 2 баннера и ресайзы одного из них
Подробности в личной переписке.
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