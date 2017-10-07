Придумать и сделать банер для вконтакте и инстаграмма
Банеры для интернет магазина женской одежды. Банер на главной 1500х600
Нужна профессиональная разработка статичных баннеров на главную страницу интернет магазина http://fairyflax.ru/ для создания фирменного стиля и повышения интереса посетителей к товарам каталога.
Банер на главной 1500х600
Заявки фрилансеров
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