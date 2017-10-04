Требуется 4 баннера по теме игр в Кибер Спорте

Требуется придумать и создать 4 баннера по теме игр в Кибер Спорте.

Желательны ассоциации со следующими играми CS GO, DOTA и LOL.

Пример баннера можно посмотреть у меня на сайте(тестовый) http://ropsten.cryptobeton.com/ или http://cryptobeton.com/ (основной - временно может быть не доступным)

Он один там с надписью SAFE, EASY и FAIR

Размер баннера: 1110x160

Формат баннера: png/gif

Анимация: для 2х из 4

Креативность и новизна: приветствуются

Баннеры должны гармонично вписываться в существующий контекст сайта.

Текстовая информация на баннере - зависит от контекста баннера,

т.е. может присутствовать, может отсутствовать