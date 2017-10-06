Баннер для рекламы AdWords.

Требуется создать два размера баннера для AdWords.

Аккуратные тематические баннеры, без кислотных цветов.

Требуемые размеры:

Горизонтальное изображение: (1,91: 1): 1200 × 628 пикселей.

Квадрат: 1200 × 1200 пикселей.

Тематика: брусчатка, плиты мощения и виды гранита.

Можно использовать подходящие фотографии со страниц:

https://globalgranit.ru/ourblog/baltiyskiy-dymovskiy-granit

https://globalgranit.ru/ourblog/izgotovlenie-granitnoy-bruschatki-kshk-kamen-shtuchno-kolotyy

https://globalgranit.ru/ourblog/granitnaya-bruschatka-v-stroitelstve

Также нам подойдут любые фотографии брусчатки или плит мощения из следующих гранитов: Габбро-Диабаз, Возрождение, Балтийский (Дымовский), Каменногорский.

Надписей никаких не нужно делать, так как рядом будет текстовый блок.