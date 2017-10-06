Баннер для рекламы AdWords.

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Завершен1 заявка137 просмотров

Требуется создать два размера баннера для AdWords.

Аккуратные тематические баннеры, без кислотных цветов.

Требуемые размеры:

Горизонтальное изображение: (1,91: 1): 1200 × 628 пикселей.

Квадрат: 1200 × 1200 пикселей.

Тематика: брусчатка, плиты мощения и виды гранита.

Можно использовать подходящие фотографии со страниц:

https://globalgranit.ru/ourblog/baltiyskiy-dymovskiy-granit

https://globalgranit.ru/ourblog/izgotovlenie-granitnoy-bruschatki-kshk-kamen-shtuchno-kolotyy

https://globalgranit.ru/ourblog/granitnaya-bruschatka-v-stroitelstve

Также нам подойдут любые фотографии брусчатки или плит мощения из следующих гранитов: Габбро-Диабаз, Возрождение, Балтийский (Дымовский), Каменногорский.

Надписей никаких не нужно делать, так как рядом будет текстовый блок.

Google Ads
8 лет назад
Eerie
40 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Leloo
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Елена внимательно относится ко всем пожеланиям, было внесено значительное количество правок в исходный макет. Сотрудничеством доволен.
Сергей активно принимал участие в создании баннера, благодаря совместной работе получился замечательный результат. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Leloo
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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