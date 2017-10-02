Нужны баннера к акциям

$50
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Завершен3 заявки188 просмотров

Нужны баннера к таким акциям

935х335

900х256

700х220

№1 Велошлем + компьютер

шлемы:

http://shlem.com.ua/veloshlem-bell-star-pro-shield-red-silver-blur-m-55-59sm

http://shlem.com.ua/veloshlem-bell-star-pro-shield-retina-sear-white-blur-m-55-59sm

http://shlem.com.ua/index.php?route=product/search&keyword=7070360

комп

https://drive.google.com/file/d/0B5eihxCMlO_lMkF5NUJUbnljd0U/view

Велошлем + перчатки

http://shlem.com.ua/veloshlem-giro-aeon-blue-m-55-59

http://shlem.com.ua/veloshlem-giro-cipher-matte-green-camo-m-57-59

http://shlem.com.ua/veloshlem-giro-woman-ash-transparent-pearl-silver-s-51-55

Перчатки

http://shlem.com.ua/index.php?route=product/search&keyword=Giant Road Pro

Крутые подарки к велошлемам Bell и Giro 

или 

Купи велошлем - получи подарок 

№2 

Суть такая, это должен быть универсальный банер.

"Купи шлем и получи набор комплексной очистки шлема и визора Motul M1+M2 в подарок"

Универсальный в смысле не привязанный к определенному производителю шлемов

17:26

http://shlem.com.ua/nabor-kompleksnoy-ochistki-shlema-i-vizora-motul-m1-m2

№3. При покупке гидрокостюма из списка: 

-гидрокостюм marlin  skiff 2.0   5 мм 

-гидрокостюм  marlin  blackskin 5 мм 

- гидрокостюм   marlin  skilur green 2.0  5 мм 

в подарок: Носки marlin   Anatomix Duratex 5 мм 

№4 При покупке гидрокостюма из списка: 

- marlin camoskin brown 5 мм 

- marlin camoskin green 5 мм 

- marlin camoskin oliva 5 мм 

в подарок: Перчатки marlin  ultrastretch 5 мм 

№5 При покупке гидрокостюма Marlin sarmat 5 мм 

подарок: marlin  Клей неопреновый 20 мл 

№6 При покупке 5 пар носков marlin anatomic duratex толщиной 5 мм получаете  1 пару носков в подарок (5+1 = 5) 

№7 При покупке  сумки Marlin dry Bag  500 в подарок  сумка для морепродуктов  marlin  ZAK XL 

№8 При покупке ножа Marlin из списка 

-marlin abordazh 

- marlin stilet 

- marlin stroporez 

подарок : кобура marlin  neoprene holder 

8 лет назад
Motostyle
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SilverMax
Максим 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена в кратчайшие сроки. Качество как всегда на высоте. Максим ответственный и надежный человек, рекомендую.
Как всегда все отлично, спасибо за заказы)

Заявки фрилансеров

SilverMax
Максим 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад