Требуеться разработка и дизайн для Гугл Адвордс во всех размерах с анимацией а так же для сайта. Тематика сайта установка гбо на авто
Нужны баннера к акциям
Нужны баннера к таким акциям
935х335
900х256
700х220
№1 Велошлем + компьютер
шлемы:
http://shlem.com.ua/veloshlem-bell-star-pro-shield-red-silver-blur-m-55-59sm
http://shlem.com.ua/veloshlem-bell-star-pro-shield-retina-sear-white-blur-m-55-59sm
http://shlem.com.ua/index.php?route=product/search&keyword=7070360
комп
https://drive.google.com/file/d/0B5eihxCMlO_lMkF5NUJUbnljd0U/view
Велошлем + перчатки
http://shlem.com.ua/veloshlem-giro-aeon-blue-m-55-59
http://shlem.com.ua/veloshlem-giro-cipher-matte-green-camo-m-57-59
http://shlem.com.ua/veloshlem-giro-woman-ash-transparent-pearl-silver-s-51-55
Перчатки
http://shlem.com.ua/index.php?route=product/search&keyword=Giant Road Pro
Крутые подарки к велошлемам Bell и Giro
или
Купи велошлем - получи подарок
№2
Суть такая, это должен быть универсальный банер.
"Купи шлем и получи набор комплексной очистки шлема и визора Motul M1+M2 в подарок"
Универсальный в смысле не привязанный к определенному производителю шлемов
17:26
http://shlem.com.ua/nabor-kompleksnoy-ochistki-shlema-i-vizora-motul-m1-m2
№3. При покупке гидрокостюма из списка:
-гидрокостюм marlin skiff 2.0 5 мм
-гидрокостюм marlin blackskin 5 мм
- гидрокостюм marlin skilur green 2.0 5 мм
в подарок: Носки marlin Anatomix Duratex 5 мм
№4 При покупке гидрокостюма из списка:
- marlin camoskin brown 5 мм
- marlin camoskin green 5 мм
- marlin camoskin oliva 5 мм
в подарок: Перчатки marlin ultrastretch 5 мм
№5 При покупке гидрокостюма Marlin sarmat 5 мм
подарок: marlin Клей неопреновый 20 мл
№6 При покупке 5 пар носков marlin anatomic duratex толщиной 5 мм получаете 1 пару носков в подарок (5+1 = 5)
№7 При покупке сумки Marlin dry Bag 500 в подарок сумка для морепродуктов marlin ZAK XL
№8 При покупке ножа Marlin из списка
-marlin abordazh
- marlin stilet
- marlin stroporez
подарок : кобура marlin neoprene holder
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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