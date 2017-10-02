Нужны баннера к акциям

Нужны баннера к таким акциям

935х335

900х256

700х220

№1 Велошлем + компьютер

шлемы:

http://shlem.com.ua/veloshlem-bell-star-pro-shield-red-silver-blur-m-55-59sm

http://shlem.com.ua/veloshlem-bell-star-pro-shield-retina-sear-white-blur-m-55-59sm

http://shlem.com.ua/index.php?route=product/search&keyword=7070360

комп

https://drive.google.com/file/d/0B5eihxCMlO_lMkF5NUJUbnljd0U/view

Велошлем + перчатки

http://shlem.com.ua/veloshlem-giro-aeon-blue-m-55-59

http://shlem.com.ua/veloshlem-giro-cipher-matte-green-camo-m-57-59

http://shlem.com.ua/veloshlem-giro-woman-ash-transparent-pearl-silver-s-51-55

Перчатки

http://shlem.com.ua/index.php?route=product/search&keyword=Giant Road Pro

Крутые подарки к велошлемам Bell и Giro

или

Купи велошлем - получи подарок

№2

Суть такая, это должен быть универсальный банер.

"Купи шлем и получи набор комплексной очистки шлема и визора Motul M1+M2 в подарок"

Универсальный в смысле не привязанный к определенному производителю шлемов

17:26

http://shlem.com.ua/nabor-kompleksnoy-ochistki-shlema-i-vizora-motul-m1-m2

№3. При покупке гидрокостюма из списка:

-гидрокостюм marlin skiff 2.0 5 мм

-гидрокостюм marlin blackskin 5 мм

- гидрокостюм marlin skilur green 2.0 5 мм

в подарок: Носки marlin Anatomix Duratex 5 мм

№4 При покупке гидрокостюма из списка:

- marlin camoskin brown 5 мм

- marlin camoskin green 5 мм

- marlin camoskin oliva 5 мм

в подарок: Перчатки marlin ultrastretch 5 мм

№5 При покупке гидрокостюма Marlin sarmat 5 мм

подарок: marlin Клей неопреновый 20 мл

№6 При покупке 5 пар носков marlin anatomic duratex толщиной 5 мм получаете 1 пару носков в подарок (5+1 = 5)

№7 При покупке сумки Marlin dry Bag 500 в подарок сумка для морепродуктов marlin ZAK XL

№8 При покупке ножа Marlin из списка

-marlin abordazh

- marlin stilet

- marlin stroporez

подарок : кобура marlin neoprene holder