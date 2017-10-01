Требуеться разработка и дизайн для Гугл Адвордс во всех размерах с анимацией а так же для сайта. Тематика сайта установка гбо на авто
Нарисовать слайды
Добрый день.
Предыстория. Рисовать слайды будем для сервиса доставки продуктов из гипермаркетов, iGooods.ru . Сервис доставляет продукты из 5 магазинов (ЛЕНТА, Призма, МЕТРО, Лэнд и супер бабилон).
Что надо делать. Надо нарисовать по 3 слайда для 5 лендингов. Слайд это то что в первом экране слева, будет ратироваться раз в 20 сек, макет приложен. Каждый лендинг заточен под конкретный магазин. Сейчас магазинов 5 и соотв надо, для начала, нарисовать 15 слайдов. Скорее всего половина слайдов будет пересекаться.
Требования:
- Хотя бы 2 из 3 слайдов с включением цветов/фир стилей магазина, о котором идет речь (ЛЕНТА, Призма, МЕТРО, Лэнд и супер бабилон)
- Ширина и высота как на макете
- Слайд должен быть оптимизирован по весу, не должен быть тяжелым
Тексты слайдов:
- Доставим продукты из гипермаркетов ЛЕНТА от 90 мин
- Самый полный и свежий каталог товаров
- Без наценки! По ценам магазинов!
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