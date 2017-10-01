Нарисовать слайды

Добрый день.

Предыстория. Рисовать слайды будем для сервиса доставки продуктов из гипермаркетов, iGooods.ru . Сервис доставляет продукты из 5 магазинов (ЛЕНТА, Призма, МЕТРО, Лэнд и супер бабилон).

Что надо делать. Надо нарисовать по 3 слайда для 5 лендингов. Слайд это то что в первом экране слева, будет ратироваться раз в 20 сек, макет приложен. Каждый лендинг заточен под конкретный магазин. Сейчас магазинов 5 и соотв надо, для начала, нарисовать 15 слайдов. Скорее всего половина слайдов будет пересекаться.

Требования:

- Хотя бы 2 из 3 слайдов с включением цветов/фир стилей магазина, о котором идет речь (ЛЕНТА, Призма, МЕТРО, Лэнд и супер бабилон)

- Ширина и высота как на макете

- Слайд должен быть оптимизирован по весу, не должен быть тяжелым

Тексты слайдов:

- Доставим продукты из гипермаркетов ЛЕНТА от 90 мин

- Самый полный и свежий каталог товаров

- Без наценки! По ценам магазинов!