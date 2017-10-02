Разработка рекламных баннеров для соц. сетей (ВКонтакте и Instagram)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок564 просмотра
#1$20

Необходимо разработать 5 рекламных баннеров для социальных сетей в одном стиле, но в 2-х

форматах: для ВКонтакте и Instagram. Детальное описание задания в текстовом документе "Техническое задание". 

8 лет назад
asvadeb
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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