asvadeb

Егор Довгалюк asvadeb

 
32 годаБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Команда Ателье Свадеб

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Команда Ателье Свадеб

http://asvadeb.by

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
michael_slobodsk
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Восстановить сайт из резервной копии MODx
Адекватный и вежливый заказчик с которым приятно работать. Рекомендую !
Задача была не самая простая. Пришлось повозиться, чтобы найти причину некорректной работы дампа базы данных и восстановить ее. Все сделано максимально быстро и качественно. Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
jechernetsov
44 годаЛатвия
10 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$50
9 баллов
6 лет назад
Создание логотипа и фирменного стиля
Ответственный заказчик и оплата в срок....
Всем привет! почти месяц ждали "нашу идею лого" и Евгений попал в точку! выслал все вариации, шрифт, цвет - всё понраивлось спасибо!
Ответный отзыв