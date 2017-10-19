После массового взлома сайтов на MODx, хостинг-провайдер восстановил сайт из бекапа. 2/3 корректно, один с проблемами. Проблема: Не отображаются шаблоны в админке. На сайте контент есть. И местами проблема с кодировкой, как на сайте так и в ...