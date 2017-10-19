Описание задания в прикрепленном файле
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Команда Ателье Свадеб
- $20Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
После массового взлома сайтов на MODx, хостинг-провайдер восстановил сайт из бекапа. 2/3 корректно, один с проблемами. Проблема: Не отображаются шаблоны в админке. На сайте контент есть. И местами проблема с кодировкой, как на сайте так и в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Хотим обновить главную страницу сайта [url=https://asvadeb.by/]https://asvadeb.by/[/url] Не кардинально. Хотим уйти от ярких цветов и перейти к более нежным постельным тонам. Изменению подлежит меню, фоновая картинка, иконки, блок с пакетами услуг (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TRccTWEp6c6idG_GQMyTEhtMEtp7hu8bg9eI5av9Okw/edit#gid=1695613731), блок с отзывами и портфолио могут быть представлены ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт5 лет назад
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Необходимо разработать 5 рекламных баннеров для социальных сетей в одном стиле, но в 2-х форматах: для ВКонтакте и Instagram. Детальное описание задания в текстовом документе "Техническое задание".Баннеры6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Задание изложено в прикрепленном файле. Отличительная черта – буква Ё – это иконка! Дополнительно название компании: your event - обязательноЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад