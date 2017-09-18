Eerie

Сергей Марченко Eerie

 
38 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищем фотографа для предметной съёмки

    Добрый день. Необходимо отснять линейку продукции для интернет-магазина. Направление: детские и сувенирные вязаные игрушки. Средний размер игрушек порядка 12 см, фото образца во вложении. Нужны качественные фотографии с хорошим освещением на светлом фоне или в интерьере. ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта на ModX

    Приветствую. Задача следующая. По нашим макетам внести изменения для нескольких страниц сайта (главная, категория, страница модели). Переработать главную страницу и ускорить её загрузку. Сейчас у нас много слайдов с тяжёлыми фотографиями, необходимо сделать их асинхронную ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-магазин по готовым макетам.

    Приветствую. Необходимо разработать интернет-магазин по готовым макетам.  Сейчас проект находится на начальной стадии (отрисовка дизайна, составление общих требований). То есть ищем разработчика или команду, которая сможет выполнить весь цикл работ, кроме отрисовки дизайна. В данный момент склоняемся ...

    БитриксNetCat
    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер для рекламы AdWords.

    Требуется создать два размера баннера для AdWords. Аккуратные тематические баннеры, без кислотных цветов. Требуемые размеры: Горизонтальное изображение: (1,91: 1): 1200 × 628 пикселей. Квадрат: 1200 × 1200 пикселей. Тематика: брусчатка, плиты мощения и виды гранита. Можно использовать подходящие фотографии ...

    Google Ads
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннер для шапки сайта.

    Добрый день. Необходимо нарисовать баннер с новыми iPhone 8 и iPhone X для слайдера в шапку сайта . Так как в шапке у нас одни фотографии склоняемся к стилистике представленной во вложениях. Слайдер на всю ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа

    Добрый день. Имеется старый логотип в виде рисованного весёлого смартфона. Его нужно адаптировать под дизайн сайта, подобрать шрифты для названия компании и слогана.  Тематика - смартфоны, ноутбуки, разнообразные гаджеты. Старый логотип и внешний вид шапки ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вёрстка и интеграция дизайна для CMS

    Приветствую. Необходимо натянуть дизайн на CMS. Предварительно выбрали 3 варианта: PrestaShop, CS-Cart и Diafan.CMS. Также рассмотрим обоснованные предложения на других cms. Требования к сайту: интернет-магазин на 500-1000 товаров, двухуровневое меню, привязка основных платёжных систем, личный кабинет, фильтры ...

    Prestashop
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
ds-maxim
Максим 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
9 баллов
6 лет назад
Вёрстка и интеграция дизайна для CMS
Рекомендую.
Закончили проект. Максим, внёс ряд дополнительных (изначально неоговоренных) правок. Работой довольны.
Ответный отзыв
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
$20
9 баллов
6 лет назад
Баннер для рекламы AdWords.
Сергей активно принимал участие в создании баннера, благодаря совместной работе получился замечательный результат. Оплата вовремя.
Елена внимательно относится ко всем пожеланиям, было внесено значительное количество правок в исходный макет. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа
Отличный заказчик, замечательно поработали, все четко и по делу. Спасибо за проект, с удовольствием поработаю еще!
Работа выполнена качество, в довольно сжатые сроки. Результатом довольны. Александр лёгок в общении, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв