Добрый день. Необходимо отснять линейку продукции для интернет-магазина. Направление: детские и сувенирные вязаные игрушки. Средний размер игрушек порядка 12 см, фото образца во вложении. Нужны качественные фотографии с хорошим освещением на светлом фоне или в интерьере. ...
- Фотосъемканет заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую. Задача следующая. По нашим макетам внести изменения для нескольких страниц сайта (главная, категория, страница модели). Переработать главную страницу и ускорить её загрузку. Сейчас у нас много слайдов с тяжёлыми фотографиями, необходимо сделать их асинхронную ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую. Необходимо разработать интернет-магазин по готовым макетам. Сейчас проект находится на начальной стадии (отрисовка дизайна, составление общих требований). То есть ищем разработчика или команду, которая сможет выполнить весь цикл работ, кроме отрисовки дизайна. В данный момент склоняемся ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется создать два размера баннера для AdWords. Аккуратные тематические баннеры, без кислотных цветов. Требуемые размеры: Горизонтальное изображение: (1,91: 1): 1200 × 628 пикселей. Квадрат: 1200 × 1200 пикселей. Тематика: брусчатка, плиты мощения и виды гранита. Можно использовать подходящие фотографии ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Необходимо нарисовать баннер с новыми iPhone 8 и iPhone X для слайдера в шапку сайта . Так как в шапке у нас одни фотографии склоняемся к стилистике представленной во вложениях. Слайдер на всю ...Баннеры19 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Имеется старый логотип в виде рисованного весёлого смартфона. Его нужно адаптировать под дизайн сайта, подобрать шрифты для названия компании и слогана. Тематика - смартфоны, ноутбуки, разнообразные гаджеты. Старый логотип и внешний вид шапки ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приветствую. Необходимо натянуть дизайн на CMS. Предварительно выбрали 3 варианта: PrestaShop, CS-Cart и Diafan.CMS. Также рассмотрим обоснованные предложения на других cms. Требования к сайту: интернет-магазин на 500-1000 товаров, двухуровневое меню, привязка основных платёжных систем, личный кабинет, фильтры ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад