Баннер с логотипом сайта

Требуется сделать баннер, на котором будет изображен логотип сайта. По факту он будет использоваться для страниц, не имеющих собственной миниатюры.

Примеры того, что должно получится:

http://joxi.ru/brRE6qzIJG5V7A

http://joxi.ru/5mdNMKgukdjp0A

Подробнее по цветам, содержимому фона и логотип непосредственно исполнителю. Всем спасибо!