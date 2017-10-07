Баннер с логотипом сайта

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Завершен11 заявок323 просмотра

Требуется сделать баннер, на котором будет изображен логотип сайта. По факту он будет использоваться для страниц, не имеющих собственной миниатюры.

Примеры того, что должно получится:

http://joxi.ru/brRE6qzIJG5V7A

http://joxi.ru/5mdNMKgukdjp0A

Подробнее по цветам, содержимому фона и логотип непосредственно исполнителю. Всем спасибо!

8 лет назад
log1n0v
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$9
1 день
Работа была выполнена моментально, результат устроил на 100%. Рекомендую, как ответственного и профессионального исполнителя.
Спасибо Артему за интересный проект! Отличный заказчик, ТЗ, оплата, общение, всё на высшем уровне. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад

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