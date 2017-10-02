Разработать дизайн баннера 300 х 300

Благотворительному фонду нужен дизайн баннера 300 х 300 (размещение на главной странице Mail.ru) для экстренной помощи нашей подопечной. У девочки рак 4 стадии, времени на сбор остаётся немного. Баннер должен привлечь аудиторию максимально. Главное – это фото девочки, по минимуму информации. И основное – способ помочь Маше. При клике на баннер будет осуществляться переход на нашу страничку со всей необходимой информацией.