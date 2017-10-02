Необходимо разработать 5 рекламных баннеров для социальных сетей в одном стиле, но в 2-х форматах: для ВКонтакте и Instagram. Детальное описание задания в текстовом документе "Техническое задание".
Разработать дизайн баннера 300 х 300
Благотворительному фонду нужен дизайн баннера 300 х 300 (размещение на главной странице Mail.ru) для экстренной помощи нашей подопечной. У девочки рак 4 стадии, времени на сбор остаётся немного. Баннер должен привлечь аудиторию максимально. Главное – это фото девочки, по минимуму информации. И основное – способ помочь Маше. При клике на баннер будет осуществляться переход на нашу страничку со всей необходимой информацией.
Заявки фрилансеров
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