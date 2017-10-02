Разработать дизайн баннера 300 х 300

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Закрыт16 заявок226 просмотров

Благотворительному фонду нужен дизайн баннера 300 х 300  (размещение на главной странице Mail.ru) для экстренной помощи нашей подопечной. У девочки рак 4 стадии, времени на сбор остаётся немного. Баннер должен привлечь аудиторию максимально. Главное – это фото девочки, по минимуму информации. И основное – способ помочь Маше. При клике на баннер будет осуществляться переход на нашу страничку со всей необходимой информацией.

8 лет назад
vladimir361
Владимир 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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