Нарисовать рекламный баннер на сайт

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Закрыт18 заявок306 просмотров

Необходимо составить красочный баннер на сайт tdpemko.ru (там где слайдер на заглавной странице)

Должен состоять из товара и привлекающей информации.

8 лет назад
guest_15072091047744
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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