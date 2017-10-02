Баннера в стиле комикса

Размер:600х600

Количество; 16 штук

По 4 штуки на каждую тематику

Референс по изображению: neva-room.ru/uploads/neva...

Нужно сделать комиксы в таком стиле.

Тимми (так назовем героя) должен быть всегда в одной позе. Показывает бицуху, в другой руке шейкер. Невозмутимое довольное лицо.

Всего 4 кадра (картинки).

Ситуации:

Горы. Тимми висит на веревке на горе. Внизу люди

Похороны. Все плачут, Тимми как всегд

Бассейн. Девушка тонет – Тимми как всегда

Постель – с ним лежит сексуальная цыпа, Тиммикак всегда.

Тимми, ты не можешь все время пить Диавиту!

Но Тимми мог:)