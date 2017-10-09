Сделать баннер для магазина свадебных аксессуаров .

При заказе СВАДЕБНОГО ОФОРМЛЕНИЯ Акция + ( знак « плюс» ) ФОТОЗОНА В ПОДАРОК (слово « акция» - письменный шрифт) И В КОНЦЕ В НАПИСАТЬ « УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ « Требование к стилистикебаннера: креативность, современность , соответствие стилистике сайта и модность

..- но условие , чтобы баннер не выглядел « пестрой дешевкой» - еще раз вопрос

стиля

Размер баннера 1164 на 600