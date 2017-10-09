Сделать баннер для магазина свадебных аксессуаров .

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Завершен4 заявки298 просмотров

                     

                                  При заказе  СВАДЕБНОГО ОФОРМЛЕНИЯ                         Акция      + ( знак « плюс» )   ФОТОЗОНА В ПОДАРОК (слово « акция» -  письменный шрифт)     И В КОНЦЕ В НАПИСАТЬ  « УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ «  Требование к стилистикебаннера: креативность, современность , соответствие стилистике сайта и модность

..- но условие , чтобы баннер не выглядел « пестрой дешевкой» - еще раз вопрос

стиля

Размер баннера 1164 на 600               

8 лет назад
Lorik350
Лариса 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$15
2 дня
Баннер просто супер! будем дальше работать !
Все супер, рекомендую. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад

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