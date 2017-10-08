Вот страница: https://intera3d.com/n/v/index.html?set=sabotage нужно исправить ее дизайн в соответствии с прикрепленными картинками. Картинки иконок все уже сделаны. Программировать ничего не нужно, нужно только чтобы были правильные размеры иконок, как написано на картинке ...
Разработать баннеры для сайта
Для страниц
http://bankof.tmweb.ru/zaemshikam/
http://bankof.tmweb.ru/investers/
Необходимо разработать баннер на первый экран. Текстовка остаётся текущей.
Что нужно:
- Разработать баннера в стилистике сайта
- Баннер должен соответстовать тематике страницы (инвестиции и деньги для заёмщика)
У заёмщиков не понравились натянутые лица, не русские, нет ассоциации, что человек получает финансы.
У инвесторов. Люди смотрят в разные стороны, не русские и нет ассоциации, что они хотят куда-то инвестировать.
НЕ ДОЛЖНЫ быть европейские лица.
Заявки фрилансеров
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