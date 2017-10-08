Разработать баннеры для сайта

Для страниц

http://bankof.tmweb.ru/zaemshikam/

http://bankof.tmweb.ru/investers/

Необходимо разработать баннер на первый экран. Текстовка остаётся текущей.

Что нужно:

- Разработать баннера в стилистике сайта

- Баннер должен соответстовать тематике страницы (инвестиции и деньги для заёмщика)

У заёмщиков не понравились натянутые лица, не русские, нет ассоциации, что человек получает финансы.

У инвесторов. Люди смотрят в разные стороны, не русские и нет ассоциации, что они хотят куда-то инвестировать.

НЕ ДОЛЖНЫ быть европейские лица.