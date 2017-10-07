Нужна профессиональная разработка статичных баннеров на главную страницу интернет магазина http://fairyflax.ru/ для создания фирменного стиля и повышения интереса посетителей к товарам каталога. Банер на главной 1500х600
Исправить дизайн страницы
Вот страница: https://intera3d.com/n/v/index.html?set=sabotage
нужно исправить ее дизайн в соответствии с прикрепленными картинками.
Картинки иконок все уже сделаны. Программировать ничего не нужно, нужно только чтобы были правильные размеры иконок, как написано на картинке full.jpg
Всплывающие окна надо сделать больше.
Также нужно настроить кнопки "поделиться" в соц.сетях
Пожалуйста, сразу укажите сроки и цену.
Цену за дизайн + настройка кнопок "поделиться". Или просто только цену за дизайн, для тех, кто не хочет возиться с кнопками соц.сетей.
Заявки фрилансеров
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