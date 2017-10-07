Исправить дизайн страницы

Вот страница: https://intera3d.com/n/v/index.html?set=sabotage

нужно исправить ее дизайн в соответствии с прикрепленными картинками.

Картинки иконок все уже сделаны. Программировать ничего не нужно, нужно только чтобы были правильные размеры иконок, как написано на картинке full.jpg

Всплывающие окна надо сделать больше.

Также нужно настроить кнопки "поделиться" в соц.сетях

Пожалуйста, сразу укажите сроки и цену.

Цену за дизайн + настройка кнопок "поделиться". Или просто только цену за дизайн, для тех, кто не хочет возиться с кнопками соц.сетей.