Для сайта компании Добрынинский требуется сделать 3 баннера один из них анимированный, материалы есть (формат fla) главное, чтобы было красиво, интересно и соответствовали дизайну нашего сайта добрынинский.рф детали обсуждаются с кандидатом, который ...
Несколько флеш банеров для интернет
Формат баннеров для размещения на Гисметео: 240х400, 300х600, горизонтальный в ширину экрана 100%х90 и 100%х250. Нужны по 1 статичному и 1 динамичному (пэкшот). Техтребования во вложении.
Делаем из ролика: https://drive.google.com/drive/folders/0B5tG7l4lLmSraEgtSlZBT2s5Y0k (там последний 30сек полный)
Заявки фрилансеров
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