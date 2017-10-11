Правка баннера

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Завершен6 заявок178 просмотров

В приложенный баннер необходимо внести такие правки:

1) перенести верхнюю красную полосу в самый низ

2) поменять 2016 на 2017

3) сделать заголовок "2017 Halloween Walk..." поменьше, а строки ниже с датой и адресом - больше

8 лет назад
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

JIuJIy
Ирина 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Ирина прекрасно справилась с заданием: находчивость и оперативность на высоте! Рекомендую!
С Александром было приятно работать. Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

JIuJIy
Ирина 
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9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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