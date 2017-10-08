Анимированный GIF баннер

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Закрыт7 заявок209 просмотров

Размер ширина 1170px, высота 100-150px. Формат GIF. Дизайн в рамках сайта. По краям переход в цвет или градиент. 

Текст. 

1. Подложка в подарок! 

2. При покупке ламината 

3. 6 фирм (Отдельно пришлю какие именно) 

Пожалуйста, укажите стоимость и сроки. Спасибо!

8 лет назад
LiveSib
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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