Приветствую, меня зовут Александр Льдов. Увлекаюсь веб-дизайном и UI/UX дизайном в целом с начала 2014 года.
Что делаю: сайты, лендинги, веб-сервисы, мобильные приложения, любые другие интерфейсы для веба и мобайла.
Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator. Также есть опыт использования многих других приложений для работы.
Мои плюсы:
большой опыт, навыки, интерес и насмотренность;
на связи после выполнения проекта;
«бонусы и скидки» ниже.
Портфолио (примеры работ)
Устарело, проводится техническое обслуживание.
Оплата
Предлагаю 2 формата оплаты:
1. Предоплата 25%, далее 50% оплаты после основной части работы и 25% перед передачей исходников.
2. Предоплата 50%, остаток 50% после окончания работы перед передачей исходников.
Без предоплаты не работаю.
Правки
Поправим всё, что нужно. Только без перегибов и чтобы не стало хуже - тогда предложу свои варианты :)
Бонусы и скидки
Для каждого заказчика бесплатно:
каждая 4-я внутренняя страница сайта, экран сервиса или мобильного приложения (4, 8, 12 и т.д.);
всплывающие окна, выпадающие списки, подсказки в рамках страниц и экранов.
Начиная с 4-го проекта постоянные заказчики получают скидку 20% на все проекты.
Контакты
Личные сообщения: здесь на бирже Weblancer. Далее перейдём в подходящий мессенджер.
Внимание
Если любите поругаться, работу без предоплаты, ваше мнение самое важное (и точка) – обратитесь, пожалуйста, к другому специалисту. Мне подобное неинтересно.
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