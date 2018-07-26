Нужен работающий дизайн интерфейса? Вам ко мне!

Приветствую, меня зовут Александр Льдов. Увлекаюсь веб-дизайном и UI/UX дизайном в целом с начала 2014 года.

Что делаю: сайты, лендинги, веб-сервисы, мобильные приложения, любые другие интерфейсы для веба и мобайла.

Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator. Также есть опыт использования многих других приложений для работы.

Мои плюсы:

большой опыт, навыки, интерес и насмотренность;

на связи после выполнения проекта;

«бонусы и скидки» ниже.

Портфолио (примеры работ)

Устарело, проводится техническое обслуживание.

Оплата

Предлагаю 2 формата оплаты:

1. Предоплата 25%, далее 50% оплаты после основной части работы и 25% перед передачей исходников.

2. Предоплата 50%, остаток 50% после окончания работы перед передачей исходников.

Без предоплаты не работаю.

Правки

Поправим всё, что нужно. Только без перегибов и чтобы не стало хуже - тогда предложу свои варианты :)

Бонусы и скидки

Для каждого заказчика бесплатно:

каждая 4-я внутренняя страница сайта, экран сервиса или мобильного приложения (4, 8, 12 и т.д.);

всплывающие окна, выпадающие списки, подсказки в рамках страниц и экранов.

Начиная с 4-го проекта постоянные заказчики получают скидку 20% на все проекты.

Контакты

Личные сообщения: здесь на бирже Weblancer. Далее перейдём в подходящий мессенджер.

Внимание

Если любите поругаться, работу без предоплаты, ваше мнение самое важное (и точка) – обратитесь, пожалуйста, к другому специалисту. Мне подобное неинтересно.