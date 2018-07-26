alexldov

Александр Льдов alexldov

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Нужен работающий дизайн интерфейса? Вам ко мне!

Приветствую, меня зовут Александр Льдов. Увлекаюсь веб-дизайном и UI/UX дизайном в целом с начала 2014 года.

Что делаю: сайты, лендинги, веб-сервисы, мобильные приложения, любые другие интерфейсы для веба и мобайла.

Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator. Также есть опыт использования многих других приложений для работы.

Мои плюсы:

  • большой опыт, навыки, интерес и насмотренность;

  • на связи после выполнения проекта;

  • «бонусы и скидки» ниже.

Портфолио (примеры работ)

Устарело, проводится техническое обслуживание.

Оплата

Предлагаю 2 формата оплаты:

1. Предоплата 25%, далее 50% оплаты после основной части работы и 25% перед передачей исходников.

2. Предоплата 50%, остаток 50% после окончания работы перед передачей исходников.

Без предоплаты не работаю.

Правки

Поправим всё, что нужно. Только без перегибов и чтобы не стало хуже - тогда предложу свои варианты :)

Бонусы и скидки

Для каждого заказчика бесплатно:

  • каждая 4-я внутренняя страница сайта, экран сервиса или мобильного приложения (4, 8, 12 и т.д.);

  • всплывающие окна, выпадающие списки, подсказки в рамках страниц и экранов.

Начиная с 4-го проекта постоянные заказчики получают скидку 20% на все проекты.

Контакты

Личные сообщения: здесь на бирже Weblancer. Далее перейдём в подходящий мессенджер.

Внимание

Если любите поругаться, работу без предоплаты, ваше мнение самое важное (и точка) – обратитесь, пожалуйста, к другому специалисту. Мне подобное неинтересно.

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ТОП-50
Дизайн интерфейсов и игр

Портфолио

Отзывы заказчиков

asics1988
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$110
8 баллов
6 лет назад
Нарисовать сайт
Норм
Всё в порядке.
Ответный отзыв
smolokurov
Дмитрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
7 лет назад
Прототипирование и дизайн онлайн-сервиса
AndroidiOS
Продуманные и удобные интерфейсы, лаконичный дизайн.
Отличный заказчик. Подробное ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении, готов обсудить все непонятные вопросы и детали. Рекомендую.
Ответный отзыв
xMProject
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна для интернет-магазина
Всё хорошо, по срокам затянулось, но решили этот вопрос. По качеству всё отлично, спасибо!
Работать с Дмитрием одно удовольствие. Своевременная оплата, адекватные правки. Предоставляет прототипы, подробное ТЗ, прислушивается ко мнению исполнителя, всегда на связи и культурен в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
bazan12
53 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта посуточной аренды.
С опозданием, Но - спасибо Александру! Удачи и профессионального роста! Кому нужна будет приличная квартира в Одессе-обращайтесь! rent-apartment.od.ua
Спасибо Петру за отзыв. Всё отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
ikvel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$220
10 баллов
7 лет назад
Редизайн сайта
Не первый опыт сотрудничества.
Интересный заказ, отличный заказчик. Адекватное общение, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
25 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#170
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3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#23
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1 отзыв
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от $10от 1 дня
#54