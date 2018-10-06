Прототипирование и дизайн онлайн-сервиса

По функционалу сервис является сочетанием личных кабинетов мобильного оператора и банка. Пользователь предоставляет некий отчет через upload файла/по электронной почте/логин и пароль от другого сервиса. После обработки отчета сервис генерит свой отчет и предлагает набор шагов на его основе. Также, большое количество вторичных функций.

Необходимо проработать пользовательские сценарии, черновые прототипы, кликабельные прототипы и дизайн. Для прототипов обязательно использовать инструменты типа Axure или Proto.io.

На выходе кликабельные прототипы и макеты для:

сайт;

мобильная версия сайта;

мобильное приложение (iOS + Android) (включая скрины для сторов);

виджеты для партнерских сайтов;

веб-админка.

Срок - 1ое июля. В идеале долгосрочное сотрудничество, поскольку есть дальнейшие планы развития сервиса.