xMProject

Дмитрий xMProject

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Профили на других фриланс сайтах:

https://freelance.ru/xMProject

https://freelancehunt.com/employer/xMProject.html

Здесь задания размещаем редко.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сделать верстку и посадку на wordpress каталога
FigmaWooCommerceWordPress
Все отлично! Своевременная оплата, хорошая обратная связь. Рекомендую
Всё отлично, спасибо Максиму за качественную работу. Будем обращаться ещё.
Ответный отзыв
alexldov
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна для интернет-магазина
Работать с Дмитрием одно удовольствие. Своевременная оплата, адекватные правки. Предоставляет прототипы, подробное ТЗ, прислушивается ко мнению исполнителя, всегда на связи и культурен в общении. Рекомендую.
Всё хорошо, по срокам затянулось, но решили этот вопрос. По качеству всё отлично, спасибо!
Ответный отзыв
alexldov
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна для клуба развития
Замечательно поработали с Дмитрием. В процессе работы были весьма дельные пожелания по доработкам. Оплата мгновенная, ТЗ и прототипы на хорошем уровне, всегда на связи и предоставил всю нужную информацию. Рекомендую и с удовольствием поработаю в будущем!
Спасибо Александру за качественную работу по дизайну сайта. Александр ответственно подходит к работе, предлагает варианты реализации разделов сайт. Также мои все пожелания по правкам были учтены, сайт смотрится оригинально, в цветах фирменного стиля и с его элементами. Буду работать с Александром и в дальнейшем.
Ответный отзыв
bafamet
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Натянуть верстку 5 страниц на wordpress
WordPress
Все быстро и четко! Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Евгению, всё сделано хорошо. По срокам немного затянул, так как были небольшие недоработки-неточности при переносе и ещё вносили правки там где не было чётко прописано ТЗ, но в итоге всё поправил, учел все пожелания.
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