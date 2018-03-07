Необходимо выполнить вёрстку и посадку сайта из figma на wordpress с адаптивном. Главная страница (слайдер, текстовый блок, блоки с продукцией, раздел запчасти с открытием по кнопке подробнее модельных окон с ...
Профили на других фриланс сайтах:
https://freelance.ru/xMProject
https://freelancehunt.com/employer/xMProject.html
Здесь задания размещаем редко.
- $85HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
При интеграции на сайт формы перестали отправляться данные на другую страницу (так всё работает), надо подсказать как поправить или поправить самому по тимвьюверу. Оплата 200 руб на карту или телефон.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $7
Необходимо сделать калькулятор для сайта с расчётом по формулам: ш*в*стоимость 1 м2 (при площади меньше 1 м2 цена равна стоимости 1 м2) ш*стоимость 1 м.п. (при ширине меньше 60 см цена считается по ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Сайт: https://clck.ru/FG4Qt Правки по сайту: Зациклить слайдер в продуктах Главную страницу и страницу товаров, категорий на разрешении 1280, размеры элементов сделать такими же, как в HD.При выборе в продукте группы картинок-материалов, выводится не весь ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $20
Сайт: https://clck.ru/FG4Qt Правки по калькулятору: В калькуляторе миниатюры заливаются цветом материала, а не самим материалом В калькуляторе сделать все параметры п.1 (Д.Ш.) в 1 строчку, материал справа поднять до верхнего уровня ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Необходимо сделать верстку и посадку на wordpress 3-х страниц сайта с адаптивом, все макеты на figma. Страницы: Главная, страница продукта, страница контента. +Лайтбоксы (скриншоты основных страниц во вложении, функционал стандартный) ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $25
Необходимо внести правки в шаблон сайта, чтобы он отличался от первоначального по дизайну. (http://9602311999.myjino.ru) Поправить хедер и футер, элементы интерфейса на сайте, фон, заголовки, формы заявок, заменить шрифты. В карточку товара добавить блок ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $170
Необходимо сверстать сайт по psd макетам под opencart, есть адаптив, под него тоже всё отрисовано. Разделы сайта: Главная, страница категории, страница товара, ЛК, корзина, оформление заказа, блог, страница блога. Тут привьюшик, для ознакомления: ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Необходимо разработать дизайн 3-х страниц по макетам, работаем по согласованию в скайпе.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Необходимо сделать каталог формата ~А5, будет страниц 10-12. За основу взяв логотип и дизайн сайта, также есть общая структура и тексты. (сайт http://clevermt.ru) В итоге должен получится каталог-презентация о нашей компании с ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо адаптивно сверстать сайт под wordpress по макетам из psd, посадить на движок. (по основным страницам адаптивные макеты также есть) 2 основные страницы, список записей, записи-страницы, 404. +лайтбоксы Ссылка на ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $130
Сделать адаптивный дизайн сайта для клуба на основе 2-х макетов и заполненного брифа.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Необходимо натянуть вёрстку на wordpress. https://vk.cc/7QXvm8 1) Меню (в футере и хедере) 2) Заполняемые кейс по всем направлениям (в лайтбоксах раскрытие каждого кейса) 3) Формы - отправка (+добавить маску для ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $85
Необходимо сделать верстку 5 страниц сайта из psd макетов с адаптивным дизайном. https://drive.google.com/open?id=1HE-5OB3x2i2Xv2Lp3HGyFeq1xxj4Ii07 На странице маркетинга нужно будет анимировать схему-график, на главной также будет лайтбокс по работам, сделаете как в примере, в ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо сделать верстку под wordpress 5 страниц сайта из psd макетов, сделать адаптивный дизайн. https://drive.google.com/open?id=1HE-5OB3x2i2Xv2Lp3HGyFeq1xxj4Ii07 На странице маркетинг анимировать схему-график, на главной пункты с работами будут чуть отличаться (необходимо будет добавить ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо перенести шаблон с Wordpress (vg-rossi ~5-6 страниц, адаптивный)) на 1С Битрикс и ещё 1 шаблон с Opencart (тема universal 2014-2015 года, простой Интернет-магазин ~5-6 страниц), его надо сделать адаптивным. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $170
Необходимо разработать дизайн для сайта (маркетинговое агентство) на основе макетов и предоставить в psd формате для дальнейшей вёрстки. Всего 5 страниц, начнём с главной и далее по списку после утверждения общего стиля и ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт7 лет назад