asics1988

Игорь Чернобай asics1988

 
35 летРоссия/Анапа
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alexldov
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
$110
8 баллов
4 года назад
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Всё в порядке.
Норм
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