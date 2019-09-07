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Игорь Чернобай
asics1988
asics1988
35 лет
Россия
/
Анапа
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$110
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
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Хочу красивый сайт
Дизайн сайтов
1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Александр Льдов
alexldov
36 лет
Беларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
32 отзыва
$110
8 баллов
4 года назад
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Всё в порядке.
Норм
Ответный отзыв
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Заказы
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Отзывы фрилансеров
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