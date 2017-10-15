Рекламный баннер для сайта

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Завершен17 заявок263 просмотра

Здравствуйте!

Требуется нарисовать баннер/заготовку 240х400 для сайта https://www.selhoztehnika.org/ в соответствии с цветовым оформлением сайта на основании одного из опубликованных товаров.

Очищенные от фона картинки имеются.

Одну из них прикладываю к заявке.

8 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$6
3 дня
Сотрудничеством очень доволен. Настоящий профессионал своего дела. Рекомендую! Продолжаем работу!
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад

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