Рекламный баннер для сайта

Здравствуйте!

Требуется нарисовать баннер/заготовку 240х400 для сайта https://www.selhoztehnika.org/ в соответствии с цветовым оформлением сайта на основании одного из опубликованных товаров.

Очищенные от фона картинки имеются.

Одну из них прикладываю к заявке.