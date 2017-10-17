Создать html5 баннер

Ссылку на сайт, для которого делается баннер скину в личку исполнителю. Необходимо выдержать стилистику и цветовую гамму ресурса.

Размер

305х505

Сценарий

Надпись 1:

Бесплатная курьерская доставка Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск

Надпись 2:

Доставка курьером EMS во все города России в течение 3-5 дней

Надпись 3:

Оплата при получении товара из рук в руки

Надпись 4:

Наши специалисты консультируют Вас на протяжении всего курса лечения

Надпись 5:

Огромное кол-во отзывов от клиентов, подробней во вкладке "Отзывы"

Надпись 6:

Предоставляем все возможные гарантии качества препаратов, подробней во вкладке "Гарантии"

Надпись 7:

Кристально чистая репутация на профильных ресурсах, врачи рекомендую нас своим пациентам

Надпись 8:

Самая низкая цена, полный курс лечения от 40 000 рублей

Рассматриваю заявки с предложенной ценой и ссылкой на ваши работы.