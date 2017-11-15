Аватар для группы Вконтакте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен17 заявок2446 просмотров
#1$100

Разработать аватар для группы продукта (программа для создания слайд-шоу) ВК. 

Подробнее - по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit

Просьба уточнять все не очевидные моменты по ТЗ перед началом работы, если планируете участвовать в конкурсе.

8 лет назад
Winger91
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
Работали с Вадимом по конкурсу на оформление группы Вконтакте. Всегда предоставлял на выбор два-три варианта, оперативно и толково вносил все запрашиваемые коррективы, быстро отвечал. От сотрудничества остались хорошие впечатления.
Отличный заказчик! Все формулирует четко, понятно. Рекомендую

Заявки фрилансеров

TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1

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