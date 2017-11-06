GIF баннер

Нужен баннер, на который будет соответствовать следующим параметрам: Размеры 500 х 120, 640 х 70, выполненные в одном стилеБаннеры должны быть яркими, бросаться в глаза, но не совсем кислотности.Надпись крупная - купим металлолом дорого!, под ...