Ссылку на сайт, для которого делается баннер скину в личку исполнителю. Необходимо выдержать стилистику и цветовую гамму ресурса. Размер 305х505 Сценарий Надпись 1: Бесплатная курьерская доставка Москва, Санкт-Петербург, ...
GIF баннер
175x58 формат gif
1. Слайд с датой:
2. Слайд с городом и местом проведения:
3. Слайд с лого или названием:
4, 5, 6, 7. Слайды с информацией:
8. Слайд с приглашением:
Изображения и текст будут отправлены выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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