GIF баннер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки166 просмотров

175x58 формат gif

1. Слайд с датой:

2. Слайд с городом и местом проведения:

3. Слайд с лого или названием:

4, 5, 6, 7. Слайды с информацией:

8. Слайд с приглашением:

Изображения и текст будут отправлены выбранному исполнителю.

8 лет назад
StanlySEO
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$15
1 день
Все отлично! Все правки были моментально сделаны! Рекомендую!
Спасибо за интересный проект. Рекомендую Станислава как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад

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