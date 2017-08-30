Разработать аватар для группы продукта (программа для создания слайд-шоу) ВК. Подробнее - по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit]https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit [/url]Просьба уточнять все не очевидные моменты по ТЗ перед началом работы, если планируете участвовать в конкурсе.
- $100Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разработать аватар, миниатюру и варианты баннеров в закреп для группы продукта (программа для создания слайд-шоу) ВК. Без предоплаты, работаем по механизму безопасной сделки. Подробнее - по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit]https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit [/url]Просьба уточнять все не очевидные моменты по ТЗ, чтобы потом ...Баннеры20 заявокЗакрыт6 лет назад
разработать аватар и баннер в закреп для группы продукта (программа для создания слайд-шоу) во Вконтакте. Без предоплаты, работаем по механизму безопасной сделки. Подробнее - по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/editДизайн сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать обложку и аватар для группы компании в Вконтакте. Специализация компании - программы для работы с фото, видео, полиграфия, дизайн. Безпредоплаты, работаем по механизму безопасной сделки.Все подробности по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1mskWn8mPY8fvyiFWFIFoVSMW41DGkziEulkc4FbvVYY/editДизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад