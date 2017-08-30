Разработать аватар, миниатюру и варианты баннеров в закреп для группы продукта (программа для создания слайд-шоу) ВК. Без предоплаты, работаем по механизму безопасной сделки. Подробнее - по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit]https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit [/url]Просьба уточнять все не очевидные моменты по ТЗ, чтобы потом ...