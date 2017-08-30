Winger91

Александр Карамышев Winger91

 
32 годаРоссия/Ярославль
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Аватар для группы Вконтакте

    $100

    Разработать аватар для группы продукта (программа для создания слайд-шоу) ВК.  Подробнее - по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit]https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit [/url]Просьба уточнять все не очевидные моменты по ТЗ перед началом работы, если планируете участвовать в конкурсе.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оформление группы Вконтакте (аватар, миниатюра, 2 баннера)

    Разработать аватар, миниатюру и варианты баннеров в закреп для группы продукта (программа для создания слайд-шоу) ВК. Без предоплаты, работаем по механизму безопасной сделки. Подробнее - по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit]https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit [/url]Просьба уточнять все не очевидные моменты по ТЗ, чтобы потом ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформление группы Вк - аватар, баннер

    разработать аватар и баннер в закреп для группы продукта (программа для создания слайд-шоу) во Вконтакте.  Без предоплаты, работаем по механизму безопасной сделки. Подробнее - по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1w-dtoGDMuxTlvKlVLOzyfulNgwgYG3Qz24QcRJKBRRU/edit

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн оформления группы вконтакте

    Требуется разработать обложку и аватар для группы компании в Вконтакте. Специализация компании - программы для работы с фото, видео, полиграфия, дизайн. Безпредоплаты, работаем по механизму безопасной сделки.Все подробности по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1mskWn8mPY8fvyiFWFIFoVSMW41DGkziEulkc4FbvVYY/edit

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
TOPSECRET
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Аватар для группы Вконтакте
Отличный заказчик! Все формулирует четко, понятно. Рекомендую
Работали с Вадимом по конкурсу на оформление группы Вконтакте. Всегда предоставлял на выбор два-три варианта, оперативно и толково вносил все запрашиваемые коррективы, быстро отвечал. От сотрудничества остались хорошие впечатления.
Ответный отзыв