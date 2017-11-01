Нарисовать 18 баннеров для сайта http://tescoma-group.ru/

Баннеры рисуем для категорий сайта по примеру http://fissman-group.ru/catalog/nabory_posudy_kastryuli/

Размер баннеа такой же как на http://fissman-group.ru/catalog/nabory_posudy_kastryuli/

В баннер вставляем небольшие картинки подкатегорий как на примере, все картинки должны быть с овощами и фруктами как на примере. Цвет баннера в цвет кружка категории.

Заявки без цен рассматриваться не будут!