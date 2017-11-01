Нужно сделать дизайн баннера на сайт. Макет каким он должен быть есть. Очень срочно!
Нарисовать 18 баннеров
Нарисовать 18 баннеров для сайта http://tescoma-group.ru/
Баннеры рисуем для категорий сайта по примеру http://fissman-group.ru/catalog/nabory_posudy_kastryuli/
Размер баннеа такой же как на http://fissman-group.ru/catalog/nabory_posudy_kastryuli/
В баннер вставляем небольшие картинки подкатегорий как на примере, все картинки должны быть с овощами и фруктами как на примере. Цвет баннера в цвет кружка категории.
Заявки без цен рассматриваться не будут!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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