Разработка баннеров и дизайнов для сайтов
Предоставляю полный спектр услуг по вебдизайну и полиграфии:
- разработка рекламных баннеров (пакетов для direct и adwords, статичные и анимированные-gif)
- дизайн сайтов, landing page (в том числе адаптивные версии для мобильных устройств)
- дизайн рассылок
- разработка логотипов и фирстиля
- разработка наружной рекламы и печатной продукции (листовки, визитки, коммерческие предложения)
- дизайн приложений
Быстро, качественно, доступно.
Telegram/Viber/WhatsApp: +380660353506
Skype: hellrevenofdarkrealm
Mail: [email protected]
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
2 года назад
Спасибо за работу! Очень быстро и именно то, что хотелось бы видеть. Также дизайн был предложен в нескольких вариантах что было даже больше чем ожидалось. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Виталию за интересный проект. Четко поставлена задача, предоставлен в подробностях материал для работы. Своевременная оплата - однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$11
10 баллов
5 лет назад
Работа понравилась. быстро, без лишних вопросов. Со своим видением)
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Татьяной доволен. Предоставила понятное задание, а также максимально полный материал для работы. Рекомендую!
$11
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена на 5+++!!! Все аккуратно, в нужно стилистике и ярко. Спасибо Огромное.
Ответный отзыв
Ольга - замечательный заказчик. Предоставила полное, максимально понятное задание, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
5 лет назад
Спасибо, задача выполнена быстро и качественно. Исполнитель хорошо уловил суть и концепцию. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен! Сергей предоставил четкое, понятное задание, провел своевременную оплату. Рекомендую!
$20
10 баллов
5 лет назад
Олег один из немногих, кому не приходится много объяснять. К задаче подходит с умом и творческим подходом. Сотрудничеством довольны. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Четкое, понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую!
Баннеры
43 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
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Дизайн сайтов
2 отзыва
$10/час
от $50от 4 дней
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