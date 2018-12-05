Ravenhell

Олег Ravenhell

 
34 годаУкраина/Луцк
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Разработка баннеров и дизайнов для сайтов

Предоставляю полный спектр услуг по вебдизайну и полиграфии:

- разработка рекламных баннеров (пакетов для direct и adwords, статичные и анимированные-gif)

- дизайн сайтов, landing page (в том числе адаптивные версии для мобильных устройств)

- дизайн рассылок

- разработка логотипов и фирстиля

- разработка наружной рекламы и печатной продукции (листовки, визитки, коммерческие предложения)

- дизайн приложений

Быстро, качественно, доступно. 

Telegram/Viber/WhatsApp: +380660353506

Skype: hellrevenofdarkrealm

Mail: [email protected]

Дизайн сайтаGoogle Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
ewexper
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$8
10 баллов
2 года назад
Нарисовать баннер для сайта
Спасибо за работу! Очень быстро и именно то, что хотелось бы видеть. Также дизайн был предложен в нескольких вариантах что было даже больше чем ожидалось. Однозначно рекомендую!
Спасибо Виталию за интересный проект. Четко поставлена задача, предоставлен в подробностях материал для работы. Своевременная оплата - однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
raylight
Татьяна 
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Баннер компании импортера освещения на солнечных батареях
Работа понравилась. быстро, без лишних вопросов. Со своим видением)
Сотрудничеством с Татьяной доволен. Предоставила понятное задание, а также максимально полный материал для работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
OlgaDyachenko
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Изготовление баннера детских игрушек
Работа выполнена на 5+++!!! Все аккуратно, в нужно стилистике и ярко. Спасибо Огромное.
Ольга - замечательный заказчик. Предоставила полное, максимально понятное задание, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
sergey67
Сергей 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Баннер - popup
Спасибо, задача выполнена быстро и качественно. Исполнитель хорошо уловил суть и концепцию. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством доволен! Сергей предоставил четкое, понятное задание, провел своевременную оплату. Рекомендую!
Ответный отзыв
lex_network
Александр 
40 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Разработка и создание баннеров
Олег один из немногих, кому не приходится много объяснять. К задаче подходит с умом и творческим подходом. Сотрудничеством довольны. Рекомендуем.
Сотрудничеством доволен. Четкое, понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Баннеры
43 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#68
Дизайн сайтов
2 отзыва
$10/час
от $50от 4 дней
#578