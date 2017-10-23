Нужно разработать логотип для http://professional-web.ru/ От дизайна сайта не нужно отталкиваться, это временно) Главное сделать запоминающийся и современный логотип. Можно просто шрифтовой, можно добавить к названию и художественный элемент) Нравится такие лого ...
Нужны баннеры для Инстаграм.
Кто сделает 2-4 шт баннера 1080*1080 . Нужны сегодня
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Срочно нужен баннер для сайта.Баннеры17 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание имиджмевого gif баннера, размером 761*200 (горизонтальный) для Высшей школы дизайна и моды. Задача, чтобы человек кликнул на баннер, поэтому возможна имитация курсора кликающего на лого/баннер. Из информации: логот (акцент на него) ...Завершен8 лет назад
Нужно нарисовать рекламные баннеры для РСЯ и Adwords. Все возможные форматы. Для РСЯ - стандартный и широкоформатный для тексто-графических объявлений, плюс все размеры под графические объявления. Задача - повышение конверсии объявлений.Баннеры8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима отрисовка креативных рекламных баннеров по косметологии Варианты работы по двум схемам - реализация наших идей - предложение и реализация ваших идей Примеры приложены В приложении указывайте цены в зависимости ...Баннеры7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нарисовать 18 баннеров для сайта http://tescoma-group.ru/ Баннеры рисуем для категорий сайта по примеру http://fissman-group.ru/catalog/nabory_posudy_kastryuli/ Размер баннеа такой же как на http://fissman-group.ru/catalog/nabory_posudy_kastryuli/ В баннер вставляем небольшие картинки подкатегорий как на примере, все картинки должны быть с ...Завершен8 лет назад
- $9
Нужно сделать дизайн баннера на сайт. Макет каким он должен быть есть. Очень срочно!Баннеры17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
3 баннера, размеры: 280х400, 650х300, 600х90 Требования к макетам: JPEG, до 90 кб. Подробности в личной переписке.Завершен8 лет назад
Вот сайт http://shlem.com.ua/ На нем сразу видно баннера. Нужно сделать баннер па видеокамерам SJCAM , баннер будет вести только на камеры SJCAM. Тема баннера: новый бренд Предлагайте свой текст ...Завершен7 лет назад
Нужно оформить рекламные изображения для Инстаграм: нанести заголовки на фото в соответствии с ТЗ. https://docs.google.com/document/d/19-R2omF4LlrMoSTzJPwVGEHbRb_gq1tZf6Jv8-aeb5k/edit Срок на исполнение задачи - 1 день.Завершен8 лет назад