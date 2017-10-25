Разработать логотип

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Завершен10 заявок293 просмотра

Нужно разработать логотип для http://professional-web.ru/ 

От дизайна сайта не нужно отталкиваться, это временно) Главное сделать запоминающийся и современный логотип.  Можно просто шрифтовой, можно добавить к названию и художественный элемент)

Нравится такие лого

https://web365.ru/

https://icontext.ru/

http://smmashing.media/

https://www.i-media.ru/

Socialberry)

8 лет назад
guero
Алекс 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Chehovskyi
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
3 дня
Как всегда быстро и качественно. Надеюсь, поработаем еще)
Работаем не первый раз, только положительные эмоции и молниеносная оплата! Спасибо за заказ, буду рад поработать ещё.

Заявки фрилансеров

Chehovskyi
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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