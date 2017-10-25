Разработать логотип

Нарисовать 18 баннеров для сайта http://tescoma-group.ru/ Баннеры рисуем для категорий сайта по примеру http://fissman-group.ru/catalog/nabory_posudy_kastryuli/ Размер баннеа такой же как на http://fissman-group.ru/catalog/nabory_posudy_kastryuli/ В баннер вставляем небольшие картинки подкатегорий как на примере, все картинки должны быть с ...