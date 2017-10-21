Создание gif баннера

  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок166 просмотров

Создание имиджмевого gif баннера,  размером  761*200  (горизонтальный) для Высшей школы дизайна и моды.

Задача, чтобы человек кликнул на баннер, поэтому возможна имитация курсора кликающего на лого/баннер.

Из информации: логот (акцент на него) , сайт компании, телефон.

Требование портала, где будет размещен баннер:

Не принимаются баннеры с мигающими крупными графическими или текстовыми элементами и/или фоном, с резкими перемещениями элементов, существенно отвлекающие пользователя от взаимодействия со страницей сайта

8 лет назад
ok-models
37 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Ольга просто супер профессионал, волшебница! Сделала быстро, качественно и профессионально! Спасибо, очень приятно работать! Обращайтесь, останетесь довольны результатом!
Катерина - приятный и порядочный заказчик. Сотрудничеством довольна и, конечно же, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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