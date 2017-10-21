Создание gif баннера

Создание имиджмевого gif баннера, размером 761*200 (горизонтальный) для Высшей школы дизайна и моды.

Задача, чтобы человек кликнул на баннер, поэтому возможна имитация курсора кликающего на лого/баннер.

Из информации: логот (акцент на него) , сайт компании, телефон.

Требование портала, где будет размещен баннер:

Не принимаются баннеры с мигающими крупными графическими или текстовыми элементами и/или фоном, с резкими перемещениями элементов, существенно отвлекающие пользователя от взаимодействия со страницей сайта