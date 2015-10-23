ok-models

Екатерина Крюкова ok-models

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип магазина интересных подарков

    Ищется дизайнер для создания логотипа магазина интересных подарков. Логотип должен быть ярким, читаемым и запоминающимся. Предпочтительные цвета: желтый, оранжевый, красный. Возможны различные варианты шрифтов. Концепция нацелена на подарки для взрослых и подростков 12+.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание дизайна презентации

    Добрый день Необходимо создать презентацию 12 страниц на базе существующей (тексты, фото есть) Тематика: портфолио стилиста-имиджмейкера (фото до и после)

    Презентации23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Внесение корректировок на сайт ( php )

    Есть сайт, который недобросовестно сделали разработчики. Необходимо внести корректировки, изменить (добавить)  фото, некоторые модули. Плохо загружаются видео (отзывы). В целом - привести его в порядок!   Сайт www.shkolamody.kz

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать дизайн двухсторонних листовок летних программ курсов

    Техническое задание: Разработать дизайн двухсторонних листовок летних программ Школы дизайна и моды: Одна сторона– программы для детей Вторая сторона – школа моделей для подростков Разделить фоном. Размер А5 вертикальный ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка каталога fashion-проекта

    Количество разворотов: 12 Формат: А5 Наполнение: информация о проекте, об участниках-дизайнерах (готовые макеты на 10 страниц ),  о партнерах, расписание проекта, команде моделей. В приложении фото каталога прошлых 2 сезонов. Информация ...

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн баннера на фасад здания

    Разработка рекламного баннера (вертикальный) , который будет размещен  на фасаде здания. Требование к дизайну: стильный, читаемый, привлекающий внимание. Размер: длина 2.90 на 1.90 Оплата желательна через Киви или на карту получателя ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн рекламного буклета компании

    Разработка дизайна рекламного буклета учебных программ Школы дизайна и моды.  Программы, такие как  "Дизайнер одежды", "Стилист-визажист", "Стилист-имиджмейкер", "Конструктор-технолог одежды" и др. Всего 11 программ. Вся информация может быть размещена на 2-х горизонтальных А4. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта (на основе имеющегося)

    Разрабатывается новый сайт, но не нравится вариант, предложенный разработчиками. Хотелось бы более яркую, стильную и функциональную картинку с использованием элементов бренд-бука. Вариант который взят за основу http://www.super-verstka.ru/fashion/ Модули  примерно остаются такими же Нужно ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание gif баннера

    Создание имиджмевого gif баннера,  размером  761*200  (горизонтальный) для Высшей школы дизайна и моды. Задача, чтобы человек кликнул на баннер, поэтому возможна имитация курсора кликающего на лого/баннер. Из информации: логот (акцент на него) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн и верстка рабочей тетради для дизайнеров одежды (формат А4)

    Учащимся курса "Дизайн одежды" выдается имиджевая рабочая тетрадь (формат А4), на пружине Где будет размещена информация о курсе и будут пустые листы, а  также тонкий контур силуэтов  моделей для дальнейшей отрисовки учащимися. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип Фотостудии

    $30

    Логотип зональной фотостудии "ФотоАрт" Направление работы студии - fashion  Стильный логотип, читаемый шрифт Итог логотипа отдается в Corel (версия не выше 18) и в jpeg Варианты не менее 3 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка дизайна 6 картинок для сайта (направление: мода и дизайн)

    Технической задание: Необходимо разработать дизайн 6 картинок, каждая из которых обозначает направление обучения: 1. Дизайн, моделирование и технология пошива 2. Стилист-визажист 3. Стилист-имиджмейкер 4. Профессиональный фотограф 5. Школа моделей ...

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн листовки

    Необходимо создать дизайн двусторонней листовки (размер: высота - 21 см, ширина - 10 см, цветная) текст есть, есть образец от чего отталкиваться при создании листовки(смотреть вложение)

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Брендбук

    Необходимо создать фирменный стиль, логотип, сувенирную продукцию а так же дизайнерскую презентацию о предоставляемых услугах. наш ресурс с нынешним стилем,лого и услугами - 496469.com

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен дизайн визиток и картинки

    Необходимо сделать дизайн визиток 4 типов (3 именные, 1 общую для компании), а так же 1 картинку стандартного размера, куда надо будет поставить кричащий текст на красочный фон. Просьба указывать цену на услуги ...

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поменять дизайн плажек на сайте

    На сайте 496469.com есть 6 сменяющихся кадров, каждый из которых несет информацию о наших обучающих программах. Их необходимо сменить,на что то яркое и кричащее, не отходя от тематического оформления сайта и предыдущего дизайна банеров.

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо красиво написать информационный текст -аннотация к выставке

    Необходимо написать красиво текст-аннотацию к выставке, поставить силуэт или задний фон. Формат - А3. В итоге необходимо скинуть файл в кореле (1. вариант перевести в кривые и 2. не переводить, для возможной корректировки текста). ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн баннера-вернисажа

    Необходимо создать стильный дизайн банера (вернисаж) работ визажистов. 3 баннера на забор, где на каждом из них крупным планом по 2 фотографии моделей с указанием автора. Задача баннера в привлечении внимания прохожих ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо создать рекламный буклет Школы Дизайна и Моды

    Формат А4 (двухсторонний), цветной. В буклете будет информация о программах, контакты. В приложении вариант дизайна, на основе которого будет сделан данный буклет. В конечном варианте отдается вариант в кореле (14 версия), для самостоятельной корректировки ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 минуты назад
$30
10 баллов
3 года назад
Логотип магазина интересных подарков
Отличный заказчик с четкой постановкой задачи и моментальной оплатой. Рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю Михаила за работу! Выбирая его исполнителем из большого количества дизайнеров, я не ошиблась) креативные идеи, отличная коммуникация и быстрый срок реализации проекта. Рекомендую специалиста!
Ответный отзыв
Swarty_soul
Дарья 
32 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Разработать дизайн двухсторонних листовок летних программ курсов
Хорошая девушка, с конкретными задачами и с адекватными правками!
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Дизайн рекламного буклета компании
С Екатериной работаем не в первый раз - это прекрасный заказчик с четкими задачами, сроками и уважительным отношением к вам как к человеку и исполнителю Непременно всегда буду рада сотрудничеству и всем рекомендую!
Большое спасибо Алине за отличную работу, обращаюсь уже не первый раз, все было сделано отлично, даже корректировки не требовались. Приятно работать со специалистом, который улавливает суть и задачу, которая стоит по проекту и делает на все 100 %! Впереди у нас разные проекты, обязательно продолжим сотрудничество с Алиной! Рекомендую!
Ответный отзыв
alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Дизайн баннера на фасад здания
Спасибо Екатерина. Действительно переживала за процесс и всё нюансы. Но всё получилось, чему рада. Вы отличный заказчик)
Спасибо Алене за работу! Всегда была на связи, сделала все доработки, переживала открылся ли файл в другой программе. Классно, что удаленно можно обратиться к специалисту и работа будет выполнена хорошо и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Дизайн и верстка рабочей тетради для дизайнеров одежды (формат А4)
Очень понравилось работать с Екатериной Понятное ТЗ и описание - сразу чувствуешь, в чем суть проекта (как с технической стороны, так и со стилистической). Оплата более чем вовремя, даже заранее Екатерина поддерживает связь во время рабочего процесса, оперативно реагирует на сообщения и вообще, максимально приятный в общении человек :) Всем рекомендую и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству, Спасибо!
Алина отличный специалист, все было сделано с первого раза! Рекомендую! Алина сразу поняла концепт проекта и сделал в том виде, в котором я его себе и представляла. Радует, что есть все-таки специалисты, так как был негативный опыт работы с фриланс! 5 из 5!
Ответный отзыв
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