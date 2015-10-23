Ищется дизайнер для создания логотипа магазина интересных подарков. Логотип должен быть ярким, читаемым и запоминающимся. Предпочтительные цвета: желтый, оранжевый, красный. Возможны различные варианты шрифтов. Концепция нацелена на подарки для взрослых и подростков 12+.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день Необходимо создать презентацию 12 страниц на базе существующей (тексты, фото есть) Тематика: портфолио стилиста-имиджмейкера (фото до и после)Презентации23 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт, который недобросовестно сделали разработчики. Необходимо внести корректировки, изменить (добавить) фото, некоторые модули. Плохо загружаются видео (отзывы). В целом - привести его в порядок! Сайт www.shkolamody.kzВеб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Техническое задание: Разработать дизайн двухсторонних листовок летних программ Школы дизайна и моды: Одна сторона– программы для детей Вторая сторона – школа моделей для подростков Разделить фоном. Размер А5 вертикальный ...Завершен6 лет назад
Количество разворотов: 12 Формат: А5 Наполнение: информация о проекте, об участниках-дизайнерах (готовые макеты на 10 страниц ), о партнерах, расписание проекта, команде моделей. В приложении фото каталога прошлых 2 сезонов. Информация ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработка рекламного баннера (вертикальный) , который будет размещен на фасаде здания. Требование к дизайну: стильный, читаемый, привлекающий внимание. Размер: длина 2.90 на 1.90 Оплата желательна через Киви или на карту получателя ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Разработка дизайна рекламного буклета учебных программ Школы дизайна и моды. Программы, такие как "Дизайнер одежды", "Стилист-визажист", "Стилист-имиджмейкер", "Конструктор-технолог одежды" и др. Всего 11 программ. Вся информация может быть размещена на 2-х горизонтальных А4. ...Завершен7 лет назад
Разрабатывается новый сайт, но не нравится вариант, предложенный разработчиками. Хотелось бы более яркую, стильную и функциональную картинку с использованием элементов бренд-бука. Вариант который взят за основу http://www.super-verstka.ru/fashion/ Модули примерно остаются такими же Нужно ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание имиджмевого gif баннера, размером 761*200 (горизонтальный) для Высшей школы дизайна и моды. Задача, чтобы человек кликнул на баннер, поэтому возможна имитация курсора кликающего на лого/баннер. Из информации: логот (акцент на него) ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Учащимся курса "Дизайн одежды" выдается имиджевая рабочая тетрадь (формат А4), на пружине Где будет размещена информация о курсе и будут пустые листы, а также тонкий контур силуэтов моделей для дальнейшей отрисовки учащимися. ...Завершен8 лет назад
- $30
Логотип зональной фотостудии "ФотоАрт" Направление работы студии - fashion Стильный логотип, читаемый шрифт Итог логотипа отдается в Corel (версия не выше 18) и в jpeg Варианты не менее 3 ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Технической задание: Необходимо разработать дизайн 6 картинок, каждая из которых обозначает направление обучения: 1. Дизайн, моделирование и технология пошива 2. Стилист-визажист 3. Стилист-имиджмейкер 4. Профессиональный фотограф 5. Школа моделей ...Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать дизайн двусторонней листовки (размер: высота - 21 см, ширина - 10 см, цветная) текст есть, есть образец от чего отталкиваться при создании листовки(смотреть вложение)Завершен9 лет назад
Объект - Школа дизайна и моды на высотном этаже с панорамными окнами Площадь - 114 кв.м. - Зона ресепшн - Офисное помещение для сотрудников. - Класс швейный - Теоретический класс ...Интерьеры и Экстерьеры38 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать фирменный стиль, логотип, сувенирную продукцию а так же дизайнерскую презентацию о предоставляемых услугах. наш ресурс с нынешним стилем,лого и услугами - 496469.comЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать дизайн визиток 4 типов (3 именные, 1 общую для компании), а так же 1 картинку стандартного размера, куда надо будет поставить кричащий текст на красочный фон. Просьба указывать цену на услуги ...Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт10 лет назад
На сайте 496469.com есть 6 сменяющихся кадров, каждый из которых несет информацию о наших обучающих программах. Их необходимо сменить,на что то яркое и кричащее, не отходя от тематического оформления сайта и предыдущего дизайна банеров.Баннеры9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать красиво текст-аннотацию к выставке, поставить силуэт или задний фон. Формат - А3. В итоге необходимо скинуть файл в кореле (1. вариант перевести в кривые и 2. не переводить, для возможной корректировки текста). ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо создать стильный дизайн банера (вернисаж) работ визажистов. 3 баннера на забор, где на каждом из них крупным планом по 2 фотографии моделей с указанием автора. Задача баннера в привлечении внимания прохожих ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Формат А4 (двухсторонний), цветной. В буклете будет информация о программах, контакты. В приложении вариант дизайна, на основе которого будет сделан данный буклет. В конечном варианте отдается вариант в кореле (14 версия), для самостоятельной корректировки ...Завершен10 лет назад