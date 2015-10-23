Большое спасибо Алине за отличную работу, обращаюсь уже не первый раз, все было сделано отлично, даже корректировки не требовались. Приятно работать со специалистом, который улавливает суть и задачу, которая стоит по проекту и делает на все 100 %! Впереди у нас разные проекты, обязательно продолжим сотрудничество с Алиной! Рекомендую!