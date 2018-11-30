Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Квартальный календарь756 просмотров
- Сертификат310 просмотров
- Каталог продукции502 просмотра
- Флаер479 просмотров
- Постер к фестивалю оригами392 просмотра
- Презентация веревок255 просмотров
- Презентация продукции260 просмотров
- Прайс лист221 просмотр
- Борд для мебельной компании355 просмотров
- Борд кухни239 просмотров
- Ценник кухонной техники345 просмотров
- Визитка для спортклуба СПАРТА254 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена качественно, с соблюдением обещанных сроков, удобно работать, спасибо.
Ответный отзыв
Всё прошло на отлично. Спасибо.
$30
10 баллов
5 лет назад
Отличный дизайнер, как всегда, оперативно и профессионально. Спасибо!!!
Ответный отзыв
Всё как всегда супер!
$20
10 баллов
5 лет назад
Моя сильная сторона видеть общую картину, обращая внимание на детали. Но разработать четкое ТЗ - это проблема. Алена, не смотря на возраст (если конечно не пошутила))) смогла понять, то что мне нужно, больше интуитивно. Написал чем мы занимаемся, примерно что хочу..... и попадание с 1го раза, да да именно с ПЕРВОГО! на 90%) пару корректировок, которые были больше моей вредностью и листовочка готова! Вот такая она молодец! уже сделала нам календарь и в работе оформление входной группы! Не рекомендую, а то повысит цену. Времени будет не достаточно и т.д.... А если серьезно, то очень доволен.
Ответный отзыв
Спасибо. Всё отлично. Приятно общаться, оплата вовремя, правки справедливые.
$40
10 баллов
5 лет назад
Это определенно не последний наш проект. Спасибо за работу) Рекомендую.
Ответный отзыв
Вероника, спасибо что возвращаешься с интересными заданиями ко мне. Надеюсь оно не последнее:)
$55
10 баллов
5 лет назад
Честно говоря, Алена - моя находка на просторах Weblancer. Ответственно подходит к каждому заданию, все делает в срок и всегда на связи. Спасибо! Будем работать и дальше.
Ответный отзыв
Всё отлично. Вера, отличный заказчик. Всем рекомендую.
Верстка полиграфии
17 отзывов
$5/час
от $25от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
14 отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
5 отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
2 отзыва
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга