alenaleman

Алёна alenaleman

 
28 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Принимаю заказы
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Abs_on
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$25
10 баллов
4 года назад
Дизайн листовки
Работа выполнена качественно, с соблюдением обещанных сроков, удобно работать, спасибо.
Всё прошло на отлично. Спасибо.
Ответный отзыв
DMS_
Вера 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Дизайнер для создания рекламного блока в СМИ
Отличный дизайнер, как всегда, оперативно и профессионально. Спасибо!!!
Всё как всегда супер!
Ответный отзыв
Seamanhpy
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Листовка для Моё Фото
Моя сильная сторона видеть общую картину, обращая внимание на детали. Но разработать четкое ТЗ - это проблема. Алена, не смотря на возраст (если конечно не пошутила))) смогла понять, то что мне нужно, больше интуитивно. Написал чем мы занимаемся, примерно что хочу..... и попадание с 1го раза, да да именно с ПЕРВОГО! на 90%) пару корректировок, которые были больше моей вредностью и листовочка готова! Вот такая она молодец! уже сделала нам календарь и в работе оформление входной группы! Не рекомендую, а то повысит цену. Времени будет не достаточно и т.д.... А если серьезно, то очень доволен.
Спасибо. Всё отлично. Приятно общаться, оплата вовремя, правки справедливые.
Ответный отзыв
anish_nik
Вероника 
29 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Серия работ на тему "Фестиваль Donauinselfest
Это определенно не последний наш проект. Спасибо за работу) Рекомендую.
Вероника, спасибо что возвращаешься с интересными заданиями ко мне. Надеюсь оно не последнее:)
Ответный отзыв
DMS_
Вера 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$55
10 баллов
5 лет назад
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Честно говоря, Алена - моя находка на просторах Weblancer. Ответственно подходит к каждому заданию, все делает в срок и всегда на связи. Спасибо! Будем работать и дальше.
Всё отлично. Вера, отличный заказчик. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
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