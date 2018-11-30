Моя сильная сторона видеть общую картину, обращая внимание на детали. Но разработать четкое ТЗ - это проблема. Алена, не смотря на возраст (если конечно не пошутила))) смогла понять, то что мне нужно, больше интуитивно. Написал чем мы занимаемся, примерно что хочу..... и попадание с 1го раза, да да именно с ПЕРВОГО! на 90%) пару корректировок, которые были больше моей вредностью и листовочка готова! Вот такая она молодец! уже сделала нам календарь и в работе оформление входной группы! Не рекомендую, а то повысит цену. Времени будет не достаточно и т.д.... А если серьезно, то очень доволен.