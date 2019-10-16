Создание хорошего и качественного дизайн логотипа, фирменного стиля, упаковки, полиграфии. Работаю с людьми с любой страны
связаться со мной можно :
Почта: [email protected]
Телефон: +375 33 6058 946 (viber, whatsapp, telegram )
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Портфолио
- Визитка для детской студии театра1045 просмотров
Шрифты
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 дней
#90
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#268
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#319
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 часов
#391
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 часов
#773
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $25от 3 дней
#1143
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#1745