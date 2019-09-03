Abs_on

Антон Abs_on

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sharowsky
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Дизайн банера для сайта
Очередной заказ, от отличного заказчика, что конечно же оставляет только положительные эмоции. Продолжаем сотрудничество, всем рекомендую
Отличная и качественная работа.
Ответный отзыв
thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
9 баллов
5 лет назад
Верстка сайта
BootstrapFigma
Все хорошо, только очень долгая обратная связь. P.s доработки были в основном касательно адаптива, так как делали без макетов.
сроки - во время, были моменты, где потребовалась дополнительная доработка и исправление.
Ответный отзыв
Sharowsky
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$190
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта по готовым эскизам.
Был рад поработать, интересный проект, порадовало современное виденье заказчика. Уверен, этот проект дал старт нашего долгосрочного сотрудничества
Работа выполнена на отлично. Плюс Сергей замечательно поработал с деталями логотипа. Дизайн получился легкий и современный. Спасибо Сергею за терпение, так как мы несколько раз увеличивали сроки согласования макетов. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Sharowsky
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$210
10 баллов
5 лет назад
Требуется веб-дизайнер для оформления действующего сайта
Отличный заказчик, продолжаем работу
Выполнены эскизы, работу продолжаем.
Ответный отзыв
alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Дизайн листовки
Всё прошло на отлично. Спасибо.
Работа выполнена качественно, с соблюдением обещанных сроков, удобно работать, спасибо.
Ответный отзыв
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