Сделать дизайн 3 постов для соц сетей. Фото+графика
- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется подготовка текстов 15 шт по 8-10 строк для социальных сетей по готовому контент-плану.Копирайтинг54 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработать 2-3 варианта на замену баннера на главной странице сайта компании интернет-провайдера.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется верстка сайта. Дизайн выполнен в Figma, верстка нужна адаптивная с использованием bootstrap 4. Количество страниц 6.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется дизайн сайта по готовым эскизам.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Верстка на основе готового дизайна, адаптация с готовой сеткой действующего сайта.HTML-верстка26 заявокЗакрыт5 лет назад
Работа по изменению дизайна действующего сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо разработать только дизайн оформления сайта, без верстки.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработать дизайн листовки - флаера А5 форматДизайн продукции21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Разработать дизайн листовки - флаера. Нужны услуги копирайта для приведения текста в порядок. Компания - интернет-провайдер.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Обновление действующего логотипа, компания - оператор связи. По готовности логотипа потребуется разработать гайд-бук.Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задачу необходимо выполнить одним из двух вариантов на выбор: 1. Доработка обработчика 1с7.7, который производит сохранение файлов - счетов в формате .xls. Т.е. доработка в контексте - сохранение данных файлов сразу в формате .pdf ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
В конфигурации 1с 7.7. есть какое-то количество актов передачи оборудования контрагентам. Необходимо сделать перенос этих данных в mysql. На стороне базы есть три связанных таблицы, описание есть. Этот перенос нужно будет сделать 1 ...Завершен6 лет назад
Требуется копирайтер для рекламных материалов. Составление текста для листовки. Компания - интернет-провайдер.Продающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется оформление, разработка текстов, рекламных материалов: печатные листовки, интернет баннеры.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется запись приветствия на входящий звонок. Голос мужской.Озвучивание1 исполнительЗавершен7 лет назад
Выгрузка из справочника "контрагенты" в базу mysql на удаленной машине. Выгрузка по нажатию на кнопку на форме контрагента. Выгрузка всех полей с формы. Проверка на дубликатыЗавершен7 лет назад
написание коротких текстов о преимуществах услуг компании на различных сторонних сайтахКопирайтинг33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется универсальное IVR приветствие для АТС, без наименования компании, с наложением музыки. текст: "Здравствуйте, благодарим за обращение в нашу компанию. Ваш звонок важен для нас. Пожалуйста, дождитесь ответа секретаря. Спасибо."Озвучивание22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать обработчик, который по нажатию кнопки в 1с будет выгружать первичные бухгалтерские документы из 1с7.7. ТЗ готово, краткая выдержка из ТЗ: Необходимо сделать обработчик, который по нажатию кнопки будет выгружать ...Завершен8 лет назад