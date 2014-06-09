1C Программист (бесплатное и бессрочное сопровождение своих разработок)

E-mail: [email protected]

Выполняю работы по модернизации конфигураций 1С 7.7, 8.х. Написание внешних отчетов и обработок, настройка обмена данными между 1С, Клиент-банками, программами налоговой отчетности и др.. Большой опыт работы с нестандартными конфигурациями.

Основной профиль работы - настройка интеграции с интернет-магазинами (HostCMS, WebAsist ShopScript, Virtuemart, OpenCart, ShopCMS и др.)

При обоюдном согласовании тех.задания,выполню все качественно и в срок, за умеренную плату.

Несложные задачи, не требующие больших затрат времени, выполню без предоплаты. Оплату заказчик произведет только после тестирования и отсутствия замечаний по разработке.

В случае отсутствия взаимопонимания с клиентом (и такое бывает...), за выполнение задания браться не буду – я ценю время и свое и Ваше.