freelog1C

Николай freelog1C

 
40 летРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
1C Программист (бесплатное и бессрочное сопровождение своих разработок)

E-mail: [email protected]

Выполняю работы по модернизации конфигураций 1С 7.7, 8.х. Написание внешних отчетов и обработок, настройка обмена данными между 1С, Клиент-банками, программами налоговой отчетности и др.. Большой опыт работы с нестандартными конфигурациями.

Основной профиль работы - настройка интеграции с интернет-магазинами (HostCMS, WebAsist ShopScript, Virtuemart, OpenCart, ShopCMS и др.)

При обоюдном согласовании тех.задания,выполню все качественно и в срок, за умеренную плату.

Несложные задачи, не требующие больших затрат времени, выполню без предоплаты. Оплату заказчик произведет только после тестирования и отсутствия замечаний по разработке.

В случае отсутствия взаимопонимания с клиентом (и такое бывает...), за выполнение задания браться не буду – я ценю время и свое и Ваше.

OpenCartVirtuemart
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Abs_on
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Перенос данных из 1с 7.7. в базу mysql
Сделано быстро и грамотно
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
wertigos
36 летКазахстан
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Доработать отчет в 1с
Все как всегда в срок и по ТЗ.
Второй раз работаем - все отлично! Такого заказчика грех не рекомендовать :)
Ответный отзыв
wertigos
36 летКазахстан
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Внешний обработчик для печати ценников в 1С для конфигурации MAGAZKA
Николай сделал все на 100% и в срок. Полюс бонусом сделал дополнения которых в ТЗ не было. За адекватную цену. Буду дальше сотрудничать.
Задача поставлена максимально корректно! Несмотря на то, что работать пришлось с самописной замороченной конфигурацией (к тому же частично зашифрованной), благодаря слаженности в рабочем процессе, получили решение в короткий срок и практически с первого раза. От работы остались только положительные эмоции. С оплатой никаких проблем - сразу после получения результата, без задержек и головной боли. P.S. Автору MAGAZKA хочется посоветовать, либо поддерживать свой продукт в полной мере и реагировать на просьбы клиентов, либо открывать КОД конфигурации (хотя бы за доп.плату), чтобы другие специалисты могли без проблем вносить правки (а не сидели предварительно с декомпиляторами, не занимались деобфускацией КОДа и прочими нехорошими вещами).
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Annel
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Синхронизация 1С:Предприятие 8.2 с интернет-магазином
Большое спасибо за работу! Довольна на все 100%. Все пожелания и замечания учтены, выполнено очень быстро и на совесть. Несомненно буду обращаться еще!
Очень хороший заказчик. Четкая постановка задачи, внимание к деталям, оплата в полном объеме и без задержек. Буду рад поработать еще... С уверенностью рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Синхронизация контрагентов 1с с удаленной БД
Николай профессионал, выполнил заказ в срок!
Хорошая постановка ТЗ. Оперативная обратная связь. Своевременная оплата. Рекомендую.
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1С-программирование
7 отзывов
$15/час
нет рейтинга