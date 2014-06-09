Цель создаваемой обработки – запускаться в интерфейсе 1С, заполнять номенклатурную табличную часть любого документа 1С УТ 11 (управляемые формы) данными, берущимися из файла формата XLS. В диалоге документа в интерфейсе 1С (Реализация, Поступление и т.д.), например, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
синхронизация контрагентов 1с с удаленной БД
опыт работы с 1с
проект должен быть готов до 28.04.14
- Похожие заказы
- $1801С-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Импорт заказов из админки, гугл докса и файлов ексель Доработка программы под интернет магазин Возможности программы для интеренет магазина Оптимизация работы с почтой и наложенными платежамиЗакрыт10 лет назад
- $250
На постоянную работу требуется программист 1С:Предрприятие 8.х. Для работы с нетиповыми конфигурациями, гарантируем обеспечение объемами от 60000 руб. ежемесячно. К данному проекту приложено ТЗ, стоимость которого на наш взгляд составляет 8000 руб и срок исполнения ...1С-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Укажите сроки выполншения и цену Разрабатываемая игра должна обладать следующими функциями Работать под управлением ОС Windows Иметь доступный и простой интерфейс пользователя Требования к программной документации. Программная система должна включать справочную информацию о работе и подсказки пользователю. Формы интерфейса пользователя в методичке ...Закрыт10 лет назад
- $50
есть набор полей (данные юзера) которые нужно автоматически выгружать раз в сутки в файл CSV + раз в сутки брать данные из другого файла CSV и загружать их в базу данных 1с все данные по нужным полям ...1С-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется 1С программист Задача - автоматизация, синхронизация, настройка связи в 1С между магазинами. 1С Комплексная автоматизация серверная. Почасовая оплата. Указывайте в заявке цену за час работы, а также опыт.1С-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Всем доброго! Есть CMS WebAsyst 3.09, у него есть встроенный модуль для михронизации 1С Управление Торговлей, требуется настроить Самое важно. Колличество товаров на складе Возможность выставить счет1С-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
На базе 1с необходимо создать учет для сети мобильных кофеен и обучить как этим пользоваться для «чайников». Товарооборот по складу, зарплатная ведомость с индивидуальными условиями для каждого из сотрудников, приход/расход денежных средств, деление прибыли на ...Закрыт10 лет назад
Необходима доработка конфигурации и консультация около 1 часа по телефону\скайпу или развернутая письменная со скриншотами или видео. Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437) Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.5.8) (http://v8.1c.ru/trade/) Copyright © ООО "1C", 2003-2013. Все права защищены (http://www.1c.ru) Режим: Файловый (без ...Закрыт10 лет назад
Требуются настраиваемая внешняя обработка 1С для выгрузки прайс-листов из 1С в формате .xls для различных клиентов. Отличаются по составу колонок в прайсах. Имеется 1С Предприятие 8.0 Управление торговлей (редакция 10.3) установленная на сервере. Обработки должны запускаться ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад