Цель создаваемой обработки – запускаться в интерфейсе 1С, заполнять номенклатурную табличную часть любого документа 1С УТ 11 (управляемые формы) данными, берущимися из файла формата XLS. В диалоге документа в интерфейсе 1С (Реализация, Поступление и т.д.), например, ...
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На постоянную работу требуется программист 1С:Предрприятие 8.х. Для работы с нетиповыми конфигурациями, гарантируем обеспечение объемами от 60000 руб. ежемесячно. К данному проекту приложено ТЗ, стоимость которого на наш взгляд составляет 8000 руб и срок исполнения 2 дня, все будущие работы будут содержать примерно такое же соотношение цены, срока и объема работ. Если сможете выполнить данное задание в срок и без серьезных ошибок (по крайне мере, прежде чем сдавать работу, протестировать работоспособность решения ), то мы будем готовы к долгосрочному сотрудничеству. Работа должна производиться на нашем сервере в терминальном режиме.
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