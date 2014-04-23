На постоянную работу требуется программист 1С:Предрприятие 8.х. Для работы с нетиповыми конфигурациями, гарантируем обеспечение объемами от 60000 руб. ежемесячно. К данному проекту приложено ТЗ, стоимость которого на наш взгляд составляет 8000 руб и срок исполнения 2 дня, все будущие работы будут содержать примерно такое же соотношение цены, срока и объема работ. Если сможете выполнить данное задание в срок и без серьезных ошибок (по крайне мере, прежде чем сдавать работу, протестировать работоспособность решения ), то мы будем готовы к долгосрочному сотрудничеству. Работа должна производиться на нашем сервере в терминальном режиме.