1c 7.7 сделать выгрузку некоторых данных в CSV

Требуется 1С программист Задача - автоматизация, синхронизация, настройка связи в 1С между магазинами. 1С Комплексная автоматизация серверная. Почасовая оплата. Указывайте в заявке цену за час работы, а также опыт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть набор полей (данные юзера) которые нужно автоматически выгружать раз в сутки в файл CSV
+ раз в сутки брать данные из другого файла CSV и загружать их в базу данных 1с
все данные по нужным полям будут предоставлены
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