1c 7.7 сделать выгрузку некоторых данных в CSV

$50
1С-программированиеЗавершен4 заявки199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть набор полей (данные юзера) которые нужно автоматически выгружать раз в сутки в файл CSV

+ раз в сутки брать данные из другого файла CSV и загружать их в базу данных 1с

все данные по нужным полям будут предоставлены

10 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Victor1c
Виктор 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$40
3 дня
Сработались с Виктором, отлично знает 1с, всегда на связи, приятное общение, очень надежный человек, сделали большой проект вместе. Настоятельно рекомендую!
Рекомендую. Оперативное тестирование, своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Автоматизация, синхронизация, настройка связи в 1С

    Требуется 1С программист Задача - автоматизация, синхронизация, настройка связи в 1С между магазинами. 1С Комплексная автоматизация серверная. Почасовая оплата. Указывайте в заявке цену за час работы, а также опыт.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 1C и CMS WebAsyst 3.09 - требуется модуль,настрока

    Всем доброго! Есть CMS WebAsyst 3.09, у него есть встроенный модуль для михронизации 1С Управление Торговлей, требуется настроить Самое важно. Колличество товаров на складе Возможность выставить счет

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа учета для кофейни

    На базе 1с необходимо создать учет для сети мобильных кофеен и обучить как этим пользоваться для «чайников». Товарооборот по складу, зарплатная ведомость с индивидуальными условиями для каждого из сотрудников, приход/расход денежных средств, деление прибыли на ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшая доработка 1С УТ и консультация

    Необходима доработка конфигурации и консультация около 1 часа по телефону\скайпу или развернутая письменная со скриншотами или видео. Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437) Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.5.8) (http://v8.1c.ru/trade/) Copyright © ООО "1C", 2003-2013. Все права защищены (http://www.1c.ru) Режим: Файловый (без ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка 1С предприятие 8.0

    Требуются настраиваемая внешняя обработка 1С для выгрузки прайс-листов из 1С в формате .xls для различных клиентов. Отличаются по составу колонок в прайсах. Имеется 1С Предприятие 8.0 Управление торговлей (редакция 10.3) установленная на сервере. Обработки должны запускаться ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка 1С:Предприятие 8.0 Розница

    Подскажите стоимость данной интеграции для нашей компании. С технической стороны: у нас есть dll, которая взаимодействует с нашим процессингом. Необходимо «подружить» ее с 1С. Наша dll взаимодействует с процессингом путем xml транзакций, поэтому как вариант можно ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Определиться с версией 1С, установить, настроить

    Необходимо: - по описанию бизнеса определиться с версией 1С, - установить на компьютеры, - связать сеть - подключить сканер штрих-кодов - настроить конфигурацию - обучить персонал (2чел) Все это в Киеве. Желательно личное присутствие. График любой, до 18.00.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Загрузка документов

    Есть 2 обработки 1. Выгружает в текстовый документ из 1c 77 торговля и склад 2. Загружает этот текстовый документ в Бухгалтерию но уже в 8.3 (Релиз на управляемых формах) п2. Загружается с большим количеством ошибок. Нужно исправить это дело ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 1C 8.2 УТ 10.3. Загрузка прайсов из Excel.

    дано: есть интернет-магазин на ОпенКарт. задачи: 1. Загружать номенклатуру, цены, остатки товаров их экселя в 1С 2. Организовать работу 1С на двух компьютерах не связанных локальной сетью 3. Доработать 1С (добавление новых свойств товара в карточке товара). 4. Доработать ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад