Си плюс плюс

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1С-программированиеЗакрыт1 заявка193 просмотра
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Разрабатываемая игра должна обладать следующими функциями

Работать под управлением ОС Windows

Иметь доступный и простой интерфейс пользователя

Требования к программной документации.

Программная система должна включать справочную информацию о работе и подсказки пользователю.

Формы интерфейса пользователя

в методичке файле информация, Там как бы это крусовая идёт и надо ещё написать по плану :

1-Введение (1-2страницы, что делать. цели. задача) разработать алгоритм продукта, программная часть, проведение тестирования, разработка инструкции

2 - сведения о QT (до 5 страниц)

3-функционирование продукта

4-описание программной реализации

5-разработка установщика

6-заключение

http://help-s.ru/files/HLxN1pQ

10 лет назад
Wirena
50 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
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