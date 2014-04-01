Си плюс плюс

Цель создаваемой обработки – запускаться в интерфейсе 1С, заполнять номенклатурную табличную часть любого документа 1С УТ 11 (управляемые формы) данными, берущимися из файла формата XLS. В диалоге документа в интерфейсе 1С (Реализация, Поступление и т.д.), например, ...
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Разрабатываемая игра должна обладать следующими функциями
Работать под управлением ОС Windows
Иметь доступный и простой интерфейс пользователя
Требования к программной документации.
Программная система должна включать справочную информацию о работе и подсказки пользователю.
Формы интерфейса пользователя
в методичке файле информация, Там как бы это крусовая идёт и надо ещё написать по плану :
1-Введение (1-2страницы, что делать. цели. задача) разработать алгоритм продукта, программная часть, проведение тестирования, разработка инструкции
2 - сведения о QT (до 5 страниц)
3-функционирование продукта
4-описание программной реализации
5-разработка установщика
6-заключение
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