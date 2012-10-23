Необходимо исправить на сайте ошибки допущенные предыдущем разработчиком. А также реализовать ряд новых дополнительных функций. Условия сотрудничества : Вы оцениваете пункты в ТЗ указываете сроки. По выполнению каждого пункта я рассчитываюсь за конкретный выполненный пункт. Не рассматриваю ...
- $100Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
На постоянную работу требуется программист 1С:Предрприятие 8.х. Для работы с нетиповыми конфигурациями, гарантируем обеспечение объемами от 60000 руб. ежемесячно. К данному проекту приложено ТЗ, стоимость которого на наш взгляд составляет 8000 руб и срок исполнения ...1С-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Бюджет: 700 р./проект 19.69 $ — 14.33 € Необходимо перенести товарные позиций с сайта донора произвести рерайт их описания и заполнить свойства товара (у каждого товара 10 свойств), перенести картинку и вытравить у нее ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Сайт на 1С:Битриксе. На сайт загружена товарная база. В каждом товаре провести рерайт описания (рерайт текста выполняется по единому шаблону для всех товаров). У картинок товаров вытравить фон. Затем выполнить поиск по сайту данного ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на 1С:Битрексе. На сайт загружена товарная база. Необходимо у каждого товара сделать рерайт описания, вытравить фон у картинки и распределить товары по товарным группам. Заинтересовавшимся предоставлю подробную инструкцию.За обработку каждого товара готов платить 5 ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
В данный момент ситуация такая имеем 2 сайт на версии 1С Битрикс малый бизнес, управляемых из одной админки текущий рабочий сайт fortorg.ru и test1.fortorg.ru на который планируем сделать рабочим в ближайший месяц, в основном все ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать верстку и настройку (настройка и доработка инфоблоков) страниц на сайте test.fortorg.ru , сайт создан на Битриксе версия «Малый бизнес» полное Тех задание размещено по этому адресу http://yadi.sk/d/9-q79deS21bWQ . Сайт test.fortorg.ru является отражением в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо сделать верстку и настройку (настройка и доработка инфоблоков) страниц на сайте test.fortorg.ru , сайт создан на Битрексе версия «Малый бизнес» полное Тех задание прикреплено Жду предложений разбитых на следующие этапы с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
тинг www.fortorg.ruВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад